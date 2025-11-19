Hơn 26.000 học sinh Gia Lai phải nghỉ học do mưa lũ

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 38 trường đã cho hơn 26.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trước đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc tuyệt đối không chủ quan, lơ là; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Đồng thời, các đơn vị trường học cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để chủ động phòng tránh; căn cứ diễn biến mưa lớn và tình hình thực tế để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn; tạo điều kiện cho chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn và phòng ngừa dịch bệnh; ổn định nền nếp dạy học, tiếp tục triển khai chương trình năm học 2025-2026 theo kế hoạch ngay sau khi lũ rút.