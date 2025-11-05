Thêm 8 địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 13

(GLO)- Trưa 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành công văn số 2436/SGDĐT-VP nhằm cập nhật, bổ sung phạm vi cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (Kalmaegi).

Đây là văn bản điều chỉnh tiếp theo sau Công văn số 2434/SGDĐT-VP, được ban hành cùng ngày, nhằm thống nhất và cụ thể hóa phương án ứng phó với diễn biến mưa bão.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tại các tỉnh phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh đã thông báo trước đó) và thêm 8 địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh trước sáp nhập gồm: Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và Ayun Pa khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11-2025.

Thêm 8 địa phương được yêu cầu khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 đến hết ngày 7-11-2025. Ảnh: Hồ Điểm

Động thái điều chỉnh nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tránh tình trạng áp dụng không đồng đều giữa các địa phương và kịp thời ứng phó nguy cơ mưa lớn, gió mạnh, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi. Đây cũng là vùng được cơ quan khí tượng cảnh báo có mức độ rủi ro thiên tai cao, cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến bão, chủ động triển khai phương án phòng tránh và sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán dân khi được huy động.

Đồng thời, học sinh, giáo viên và phụ huynh được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, chú ý theo dõi tình hình thời tiết và thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh bão.