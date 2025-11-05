Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Thêm 8 địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưa 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành công văn số 2436/SGDĐT-VP nhằm cập nhật, bổ sung phạm vi cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (Kalmaegi).

Đây là văn bản điều chỉnh tiếp theo sau Công văn số 2434/SGDĐT-VP, được ban hành cùng ngày, nhằm thống nhất và cụ thể hóa phương án ứng phó với diễn biến mưa bão.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tại các tỉnh phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh đã thông báo trước đó) và thêm 8 địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh trước sáp nhập gồm: Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và Ayun Pa khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11-2025.

img-7149.jpg
Thêm 8 địa phương được yêu cầu khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 đến hết ngày 7-11-2025. Ảnh: Hồ Điểm

Động thái điều chỉnh nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tránh tình trạng áp dụng không đồng đều giữa các địa phương và kịp thời ứng phó nguy cơ mưa lớn, gió mạnh, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi. Đây cũng là vùng được cơ quan khí tượng cảnh báo có mức độ rủi ro thiên tai cao, cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến bão, chủ động triển khai phương án phòng tránh và sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán dân khi được huy động.

Đồng thời, học sinh, giáo viên và phụ huynh được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, chú ý theo dõi tình hình thời tiết và thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh bão.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Giáo dục

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

Tin tức

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

Giáo dục

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

Giáo dục

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null