Trao giải Hội thi giải pháp bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 14-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Tại vòng chung cuộc, các thí sinh đã hoàn thành phần trình bày sản phẩm 2, kết hợp kết quả đánh giá từ sản phẩm 1 ở vòng sơ loại.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho tất cả 18 đề tài tham dự vòng chung cuộc.

z7223973746094-2cec0f8770d59443b2112debfe360254.jpg
Ban tổ chức trao giải cho nhóm đề tài đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, đề tài "Bì nhựa sinh học từ lá cây khô" của nhóm học sinh Võ Phan Phương Anh, Nguyễn Khả Di, Đỗ Minh Huyền (Trường THPT Trưng Vương, phường Quy Nhơn) đạt giải nhất; đề tài "Mô hình hệ thống giám sát tiêu thụ nước thông minh" của nhóm học sinh Lê Minh Triết, Ngô Tiểu Cầm (Trường THCS Tam Quan Bắc, phường Hoài Nhơn Bắc) và đề tài "Tận dụng bã đậu nành để làm ra một số đồ dùng học tập thân thiện với môi trường" của nhóm học sinh Nguyễn Đăng Khôi, Trần Hoàng Bảo Hân, Nguyễn Phạm Linh Đan (Trường THCS Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam) đạt giải nhì.

z7223973753289-512856ea1f3806e260cf8ddf56c73c56.jpg
Ban tổ chức trao giải cho 2 đề tài đạt giải nhì. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công ghi nhận tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của học sinh, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư của các đơn vị trong việc đồng hành, hỗ trợ các em phát triển ý tưởng. Nhiều giải pháp thể hiện tính mới, ứng dụng thực tiễn và khả năng triển khai rộng rãi trong đời sống, đặc biệt là những mô hình hướng đến giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh.

z7223973764729-861ab54eb5df37b33d05c262db03b43a.jpg
Đề tài "Bì nhựa sinh học từ lá cây khô" của nhóm học sinh Trường THPT Trưng Vương đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong trường học và cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục trong đổi mới tư duy, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và cổ vũ học sinh chung tay hành động vì môi trường xanh-sạch-đẹp.

