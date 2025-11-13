Chung kết hội thi về bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” năm học 2025-2026.

Hội thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp sáng tạo, thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng ô nhiễm.

Quang cảnh hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 18 đề tài xuất sắc nhất từ các trường THPT và đơn vị trực thuộc để bước vào vòng thi cuối cùng diễn ra trong 2 ngày (13 và 14-11).

Tại vòng thi này, thí sinh trình bày sản phẩm 2, kết hợp với kết quả đánh giá từ sản phẩm 1 ở vòng trước. Mỗi đội có tối đa 10-12 phút để trình bày bằng tiếng Việt và trả lời phỏng vấn; được phép sử dụng slide, video, hình ảnh minh họa nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. Đồng thời, tiêu chí chấm thi của 18 đề tài gồm: tên đề tài, hình thức, tính sáng tạo, tính mới, hiệu quả môi trường-kinh tế-xã hội, khả năng áp dụng và kỹ năng trình bày; tổng điểm tối đa 100.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, xét theo thang điểm quy định; những đề tài đạt giải phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về tính mới và hiệu quả.

Sau khai mạc, các đội thi tham gia trưng bày sản phẩm. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thi là sân chơi khoa học ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo của học sinh và lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào chiều 14-11.