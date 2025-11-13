Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Chung kết hội thi về bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2025-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” năm học 2025-2026.

Hội thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp sáng tạo, thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng ô nhiễm.

z7218501530426-e15bff20b3345a0062e529e5d824dcd8.jpg
Quang cảnh hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 18 đề tài xuất sắc nhất từ các trường THPT và đơn vị trực thuộc để bước vào vòng thi cuối cùng diễn ra trong 2 ngày (13 và 14-11).

Tại vòng thi này, thí sinh trình bày sản phẩm 2, kết hợp với kết quả đánh giá từ sản phẩm 1 ở vòng trước. Mỗi đội có tối đa 10-12 phút để trình bày bằng tiếng Việt và trả lời phỏng vấn; được phép sử dụng slide, video, hình ảnh minh họa nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. Đồng thời, tiêu chí chấm thi của 18 đề tài gồm: tên đề tài, hình thức, tính sáng tạo, tính mới, hiệu quả môi trường-kinh tế-xã hội, khả năng áp dụng và kỹ năng trình bày; tổng điểm tối đa 100.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, xét theo thang điểm quy định; những đề tài đạt giải phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về tính mới và hiệu quả.

z7218501106288-3b53b907c555f427cd06ce2e2065c627.jpg
Sau khai mạc, các đội thi tham gia trưng bày sản phẩm. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thi là sân chơi khoa học ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo của học sinh và lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào chiều 14-11.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null