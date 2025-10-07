Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội thi năm nay có sự tham gia của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, Trường CĐ Y tế Gia Lai, với tổng cộng 13 thiết bị dự thi. Phần lớn sản phẩm được thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành.

Dấu ấn từ những thiết bị tự làm

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Các thiết bị dự thi năm nay vừa sáng tạo, vừa có tính ứng dụng cao. Nhiều sản phẩm có thể tiếp tục hoàn thiện, mở rộng để đưa vào giảng dạy và đào tạo lâu dài. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực, tâm huyết của các thầy cô trong việc đổi mới phương pháp đào tạo nghề.

Ông Mai Văn Quang đại diện nhóm chia sẻ về cơ chế vận hành của thiết bị “Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp”. Ảnh: Hồ Điểm

Kết quả, Ban tổ chức trao 3 giải nhất. Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giành 2 giải với “Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp” và “Thiết bị đào tạo điện ô tô tổng hợp”. Trường CĐ Y tế Gia Lai đạt giải nhất với “Giường bệnh nhân đa năng có điều khiển từ xa”. Ngoài ra, có 3 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn còn giành giải nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Theo ông Mai Văn Quang-Giảng viên Khoa Điện (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), đại diện nhóm tác giả “Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp”, trong bối cảnh công nghiệp 4.0, việc trang bị cho sinh viên kỹ năng về mạng truyền thông công nghiệp là hết sức cần thiết. Bộ thực hành mà nhóm chế tạo cho phép sinh viên tiếp cận trực tiếp các chuẩn truyền thông hiện đại, rèn luyện khả năng kết nối và điều khiển thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Đặc biệt, sản phẩm đã được số hóa, có bản sao mô phỏng trên nền tảng số, nhờ đó có thể hỗ trợ đào tạo từ xa, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị thực tế. Đây là hướng đi phù hợp với chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng bộ thực hành này không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo tại trường mà còn có thể nhân rộng, áp dụng ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác”-ông Quang bày tỏ.

Ông Võ Tấn Phát-Giảng viên Khoa Công nghệ ô tô (Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn), đại diện nhóm thực hiện “Thiết bị đào tạo điện ô tô tổng hợp”, chia sẻ: Ngành công nghiệp ô tô đang phát triển rất mạnh, đòi hỏi sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phải kết hợp thực tiễn. Thiết bị mà chúng tôi chế tạo cho phép thực hành trên nhiều hệ thống điện ô tô, từ cơ bản đến nâng cao, giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và nhu cầu DN. Đặc biệt, thiết bị được thiết kế với các mô đun bố trí đúng vị trí như trên xe thật, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế và thao tác thành thạo.

Lan tỏa phong trào sáng tạo thiết bị dạy học

Hội thi một lần nữa khẳng định ý nghĩa thiết thực của việc chế tạo thiết bị đào tạo tự làm: Vừa giúp giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, vừa tạo môi trường để sinh viên thực hành hiệu quả. Ban tổ chức dự kiến sẽ chọn 12 thiết bị tiêu biểu để tiếp tục hoàn thiện, tham gia Hội thi toàn quốc năm 2026.

Đặc biệt, các đơn vị dự thi cũng kỳ vọng thiết bị sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thiết bị “Giường bệnh nhân đa năng có điều khiển từ xa” của nhóm tác giả Trường CĐ Y tế Gia Lai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và thông điệp lan tỏa đến nhiều bệnh nhân. Đại diện nhóm, ông Lê Minh Khả-Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng (Trường CĐ Y tế Gia Lai) cho hay: Chúng tôi mong muốn tạo ra thiết bị vừa phục vụ giảng dạy cho sinh viên ngành y, vừa có thể ứng dụng ngay trong thực tế bệnh viện. Giường bệnh được tích hợp chức năng nâng, hạ, xoay trở bằng remote, giúp bệnh nhân thoải mái hơn và giảm gánh nặng cho người chăm sóc.

Tại cuộc thi, nhiều thiết bị được Ban tổ chức đánh giá là sản phẩm sáng tạo gắn với đời sống, vừa phục vụ công tác đào tạo, vừa có giá trị ứng dụng xã hội cao. Ông Đặng Văn Phụng nhấn mạnh: Qua hội thi, chúng ta thấy rõ sự tiến bộ của các cơ sở đào tạo nghề. Đây sẽ là nền tảng để phong trào sáng tạo thiết bị tự làm lan tỏa mạnh mẽ hơn, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.