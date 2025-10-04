Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn giành giải nhất toàn đoàn hội thi thiết bị đào tạo tự làm

(GLO) - Chiều 3-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi đã thu hút sự tham gia của 3 trường cao đẳng trong tỉnh gồm: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ; Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các thiết bị: Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp (nhóm tác giả Phan Điền, Mai Văn Quang) và thiết bị đào tạo điện ô tô tổng hợp (nhóm tác giả Nguyễn Đăng Khoa, Võ Tấn Phát, Đặng Trường Văn, Nguyễn Quốc Trưởng) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; giường bệnh nhân đa năng có điều khiển từ xa (nhóm tác giả Trần Công Toại, Bùi Lê Vĩ Chinh, Lê Minh Khả) của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: Hồ Điểm

Ngoài ra, có 3 giải nhì (2 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai), 3 giải ba (thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng Cơ điện -Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ) và 4 giải khuyến khích (3 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giành giải toàn đoàn với thành tích nổi bật: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ban tổ chức, các thiết bị dự thi năm nay có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, nhiều sản phẩm có thể nâng cấp, mở rộng, phục vụ cho đào tạo nghề. Hội thi đã tuyển chọn 12 thiết bị tiêu biểu để tiếp tục hoàn thiện, đăng ký tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2026.