Giáo dục

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn giành giải nhất toàn đoàn hội thi thiết bị đào tạo tự làm

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO) - Chiều 3-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi đã thu hút sự tham gia của 3 trường cao đẳng trong tỉnh gồm: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ; Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các thiết bị: Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp (nhóm tác giả Phan Điền, Mai Văn Quang) và thiết bị đào tạo điện ô tô tổng hợp (nhóm tác giả Nguyễn Đăng Khoa, Võ Tấn Phát, Đặng Trường Văn, Nguyễn Quốc Trưởng) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; giường bệnh nhân đa năng có điều khiển từ xa (nhóm tác giả Trần Công Toại, Bùi Lê Vĩ Chinh, Lê Minh Khả) của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: Hồ Điểm

Ngoài ra, có 3 giải nhì (2 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai), 3 giải ba (thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng Cơ điện -Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ) và 4 giải khuyến khích (3 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giành giải toàn đoàn với thành tích nổi bật: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ban tổ chức, các thiết bị dự thi năm nay có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, nhiều sản phẩm có thể nâng cấp, mở rộng, phục vụ cho đào tạo nghề. Hội thi đã tuyển chọn 12 thiết bị tiêu biểu để tiếp tục hoàn thiện, đăng ký tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2026.

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên-Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới

Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Khi những món quà hóa thành niềm tin

(GLO)- Tại những ngôi trường vùng khó như Trường tiểu học Đak Sơ Mei, hành trình bám trường bám lớp để theo đuổi con chữ của thầy và trò nhà trường trong năm học mới đối mặt với không ít thử thách. Nhờ sự tiếp sức của nhiều nguồn lực trong xã hội, các em đón niềm vui năm học mới trọn vẹn hơn.

