Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn: Đa dạng hạng mức ký túc xá, đáp ứng nhu cầu sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn vận hành ký túc xá nhiều hạng mức nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn cho sinh viên.

Đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên

Theo Phòng Hành chính-Quản trị Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ký túc xá được thiết kế hiện đại, phù hợp với nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên. Mỗi phòng có diện tích 38,5 m², được trang bị giường, bàn học, quạt, hệ thống chiếu sáng và có nhà vệ sinh riêng. Không gian chung còn có khu vui chơi, sân tập TDTT, hệ thống wifi phủ sóng toàn khu vực, cùng camera giám sát, đảm bảo ANTT. Nằm trong khuôn viên trường, ký túc xá giúp sinh viên thuận tiện di chuyển và sinh hoạt.

them-7-1-2.jpg
Sinh viên tham quan phòng ký túc xá chất lượng cao với tối đa 4 người/phòng. Ảnh: Nguyễn Muội

Điểm nổi bật là mức phí đa dạng. Với ký túc xá tiêu chuẩn, sinh viên chỉ đóng 120 nghìn đồng/người/tháng, phòng tối đa 6 người; nếu dưới 6 người, mức thu tính theo phòng là 720 nghìn đồng/tháng. Với ký túc xá chất lượng cao, sinh viên có thể chọn phòng từ 1 - 4 người, mức phí dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng/phòng/tháng.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, thông tin: Hiện nay, nhiều sinh viên có nhu cầu ở phòng ít người. Tại thời điểm này, ký túc xá vẫn còn 22 phòng để tiếp nhận thêm sinh viên đăng ký.

Ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhấn mạnh: “Việc vận hành ký túc xá theo nhiều hạng mức không chỉ nhằm giải quyết chỗ ở, mà còn thể hiện định hướng phát triển của trường theo nhu cầu thực tế của sinh viên. Các em có điều kiện sẽ được đáp ứng tốt hơn, trong khi những em khó khăn vẫn có sự hỗ trợ để yên tâm học tập. Đây chính là cách chúng tôi hướng tới một môi trường giáo dục nhân văn, cân bằng và gần gũi với người học”.

Trải nghiệm từ sinh viên và phụ huynh

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên chọn ký túc xá vì thuận tiện, tiết kiệm và an toàn. Em Lê Thị Ngọc Oanh (lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin K18) chọn phòng hạng mức 1,2 triệu đồng/tháng ở cùng 3 bạn khác. Oanh chia sẻ: “Ở ký túc xá giúp em tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí thấp hơn thuê trọ. Nội quy có phần nghiêm khắc hơn, nhưng cũng tạo cho bọn em nếp sống kỷ luật và an toàn hơn”.

bg7-1.jpg
Hai học viên lớp sơ cấp nghề Hàn là bộ đội xuất ngũ chọn phòng ký túc xá chất lượng cao trong quá trình học tập tại trường. Ảnh: Nguyễn Muội

Chọn hạng mức thấp hơn, em Nguyễn Văn Sông (lớp Cao đẳng Điện tử công nghiệp K17) đang ở phòng 720 nghìn đồng/tháng, tối đa 6 bạn. “Lúc mới nhập học, em định thuê trọ nhưng hết phòng, nên đăng ký vào ký túc xá. Hóa ra lại là cái duyên. Ở đây tiết kiệm hẳn, dù không được nấu nướng nhưng em đã dành hẳn một tuần đầu tiên để khám phá quán cơm, quán nước quanh trường, chọn ra danh sách tiệm quen phù hợp với túi tiền sinh viên”, Sông kể.

Ký túc xá cũng có nội quy chặt chẽ để quản lý sinh viên. Ban Quản lý ký túc xá có số điện thoại phụ huynh để kịp thời liên hệ khi cần thiết. Giờ giới nghiêm là 23 giờ, nhưng với những sinh viên đi làm ca đêm, nhà trường tạo điều kiện bằng việc tiếp nhận đơn trình bày; bảo vệ sẽ mở cổng theo danh sách được duyệt.

Phụ huynh cũng đánh giá cao mô hình mới. Bà Nguyễn Thị Vân (52 tuổi, xã Ngô Mây) chia sẻ khi cùng con đi chọn phòng: “Tôi cho cháu tự lựa chọn chỗ ở. Con tôi chọn phòng tầng 1 dãy B, mức phí 1,2 triệu đồng/phòng/tháng. Phòng mới, thông thoáng, có sự quản lý chặt chẽ. Tôi thấy yên tâm vì vừa phù hợp nguyện vọng của con, vừa đáp ứng điều kiện của gia đình”.

Từ góc nhìn quản lý giáo dục, việc vận hành ký túc xá nhiều hạng mức cũng góp phần giúp nhà trường tăng sức cạnh tranh trong tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên. Mô hình cũng cân bằng giữa khả năng tài chính của người học và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây sẽ là một trong những điểm cộng quan trọng giúp Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khẳng định uy tín trong giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Thời sự - Bình luận

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Giáo dục

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Giáo dục

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

null