Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn: Đa dạng hạng mức ký túc xá, đáp ứng nhu cầu sinh viên

Đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên

Theo Phòng Hành chính-Quản trị Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ký túc xá được thiết kế hiện đại, phù hợp với nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên. Mỗi phòng có diện tích 38,5 m², được trang bị giường, bàn học, quạt, hệ thống chiếu sáng và có nhà vệ sinh riêng. Không gian chung còn có khu vui chơi, sân tập TDTT, hệ thống wifi phủ sóng toàn khu vực, cùng camera giám sát, đảm bảo ANTT. Nằm trong khuôn viên trường, ký túc xá giúp sinh viên thuận tiện di chuyển và sinh hoạt.

Sinh viên tham quan phòng ký túc xá chất lượng cao với tối đa 4 người/phòng. Ảnh: Nguyễn Muội

Điểm nổi bật là mức phí đa dạng. Với ký túc xá tiêu chuẩn, sinh viên chỉ đóng 120 nghìn đồng/người/tháng, phòng tối đa 6 người; nếu dưới 6 người, mức thu tính theo phòng là 720 nghìn đồng/tháng. Với ký túc xá chất lượng cao, sinh viên có thể chọn phòng từ 1 - 4 người, mức phí dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng/phòng/tháng.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, thông tin: Hiện nay, nhiều sinh viên có nhu cầu ở phòng ít người. Tại thời điểm này, ký túc xá vẫn còn 22 phòng để tiếp nhận thêm sinh viên đăng ký.

Ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhấn mạnh: “Việc vận hành ký túc xá theo nhiều hạng mức không chỉ nhằm giải quyết chỗ ở, mà còn thể hiện định hướng phát triển của trường theo nhu cầu thực tế của sinh viên. Các em có điều kiện sẽ được đáp ứng tốt hơn, trong khi những em khó khăn vẫn có sự hỗ trợ để yên tâm học tập. Đây chính là cách chúng tôi hướng tới một môi trường giáo dục nhân văn, cân bằng và gần gũi với người học”.

Trải nghiệm từ sinh viên và phụ huynh

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên chọn ký túc xá vì thuận tiện, tiết kiệm và an toàn. Em Lê Thị Ngọc Oanh (lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin K18) chọn phòng hạng mức 1,2 triệu đồng/tháng ở cùng 3 bạn khác. Oanh chia sẻ: “Ở ký túc xá giúp em tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí thấp hơn thuê trọ. Nội quy có phần nghiêm khắc hơn, nhưng cũng tạo cho bọn em nếp sống kỷ luật và an toàn hơn”.

Hai học viên lớp sơ cấp nghề Hàn là bộ đội xuất ngũ chọn phòng ký túc xá chất lượng cao trong quá trình học tập tại trường. Ảnh: Nguyễn Muội

Chọn hạng mức thấp hơn, em Nguyễn Văn Sông (lớp Cao đẳng Điện tử công nghiệp K17) đang ở phòng 720 nghìn đồng/tháng, tối đa 6 bạn. “Lúc mới nhập học, em định thuê trọ nhưng hết phòng, nên đăng ký vào ký túc xá. Hóa ra lại là cái duyên. Ở đây tiết kiệm hẳn, dù không được nấu nướng nhưng em đã dành hẳn một tuần đầu tiên để khám phá quán cơm, quán nước quanh trường, chọn ra danh sách tiệm quen phù hợp với túi tiền sinh viên”, Sông kể.

Ký túc xá cũng có nội quy chặt chẽ để quản lý sinh viên. Ban Quản lý ký túc xá có số điện thoại phụ huynh để kịp thời liên hệ khi cần thiết. Giờ giới nghiêm là 23 giờ, nhưng với những sinh viên đi làm ca đêm, nhà trường tạo điều kiện bằng việc tiếp nhận đơn trình bày; bảo vệ sẽ mở cổng theo danh sách được duyệt.

Phụ huynh cũng đánh giá cao mô hình mới. Bà Nguyễn Thị Vân (52 tuổi, xã Ngô Mây) chia sẻ khi cùng con đi chọn phòng: “Tôi cho cháu tự lựa chọn chỗ ở. Con tôi chọn phòng tầng 1 dãy B, mức phí 1,2 triệu đồng/phòng/tháng. Phòng mới, thông thoáng, có sự quản lý chặt chẽ. Tôi thấy yên tâm vì vừa phù hợp nguyện vọng của con, vừa đáp ứng điều kiện của gia đình”.

Từ góc nhìn quản lý giáo dục, việc vận hành ký túc xá nhiều hạng mức cũng góp phần giúp nhà trường tăng sức cạnh tranh trong tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên. Mô hình cũng cân bằng giữa khả năng tài chính của người học và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây sẽ là một trong những điểm cộng quan trọng giúp Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khẳng định uy tín trong giai đoạn phát triển mới.