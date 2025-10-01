Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, hội thi diễn ra từ ngày 1-10 đến 3-10, với 13 thiết bị tham gia từ 3 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ và Cao đẳng Y tế Gia Lai), tăng cả về số lượng và quy mô so với kỳ trước.

Các tiểu ban giám khảo sẽ làm việc độc lập, đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan. Các sản phẩm đạt giải sẽ được tiếp tục phát triển, hoàn thiện và có cơ hội tham gia hội thi toàn quốc năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Hội thi là dịp để các nhà giáo khẳng định năng lực chuyên môn, trình diễn những sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong chế tạo thiết bị dạy học phù hợp thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển địa phương.

Ban tổ chức trao cờ và hoa cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thi hứa hẹn mang đến những thiết bị sáng tạo, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.