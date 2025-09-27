Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên-Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Tham dự hội nghị có ông Đặng Văn Phụng-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, lãnh đạo Trường Cao đẳng Gia Lai, đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Pháp luật, cán bộ quản lý, viên chức cùng 400 học viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

z7052091190591-637d95cf497035accda2646e06ad749e.jpg
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Đồng Lai

Theo đó, Hội nghị tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tuyên truyền một số quy định pháp luật mới như: Luật phòng, chống mua bán người, Luật phòng, chống ma túy, Luật an ninh mạng, Luật giao thông đường bộ…

z7052091218738-6b2e014bb01e61de067fe40eecab453e.jpg
Ông Đặng Văn Phụng-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đồng Lai

Trước đó, Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, gắn kết với chuyển đổi số và các phong trào thi đua của ngành Giáo dục trong năm 2025.

