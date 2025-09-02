Danh mục
Giảm học phí cho ngành nghề thu hút đầu tư

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Nhằm tạo động lực cho giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy người học lựa chọn trình độ đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu xã hội, nhiều chính sách hỗ trợ về học phí đã ra đời.

Trong đó, tại Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề đặc thù trong giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ đến 70% học phí.

Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí (theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

51.jpg
Các nghề thuộc lĩnh vực đang được địa phương thu hút đầu tư sẽ được giảm 20% học phí từ năm học 2025-2026 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Bên cạnh đó, từ năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giảm thêm 20% học phí cho các ngành thuộc nhóm lĩnh vực đang được địa phương thu hút đầu tư như: Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin (trình độ cao đẳng); Nghiệp vụ nhà hàng, Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin (trình độ trung cấp). Chính sách này vừa thiết thực với người học, vừa cho thấy sự gắn kết giữa đào tạo nhân lực và nhu cầu phát triển KT-XH.

Theo ông Phạm Văn Tường-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, việc giảm học phí 20% nhằm khuyến khích thí sinh chọn các ngành có nhu cầu lao động cao, giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

“Người học cần thấy rõ mình được đồng hành, hỗ trợ từ khi bước vào giảng đường cho đến lúc lập nghiệp”-ông Tường nhấn mạnh.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hường-Giám đốc Khách sạn Bình Dương-nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao chính sách giảm học phí 20% cho các ngành nghề gắn với định hướng thu hút đầu tư của địa phương.

Chính sách này không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người học mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, giảm chi phí đào tạo lại và tăng cường gắn kết giữa nhà trường với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của KT-XH nói chung, kinh tế du lịch của tỉnh nói riêng”.

Bên cạnh hỗ trợ học phí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đang đổi mới mô hình quản trị theo hướng phục vụ và đồng hành. Nhà trường chú trọng tư vấn, hướng nghiệp, kết nối việc làm.

Ông Phạm Văn Tường chia sẻ thêm: “Người học không chỉ là đối tượng tiếp nhận kiến thức mà còn là khách hàng được phục vụ. Trường có trách nhiệm đồng hành để mỗi em tự tin bước vào nghề”.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

null