Tuyên truyền chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng

(GLO)- Ngày 29-11, Công an xã Ia Hrung đã phối hợp với Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) tổ chức chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến”, kết hợp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho hơn 700 học sinh.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, với sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, UNODC và nhiều tổ chức xã hội liên quan.

img-7112.jpg
Cán bộ Công an, các KOL đưa ra các tình huống thực tế thường gặp để học sinh trao đổi, thảo luận. Ảnh: Chu Hằng

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an, các nhà sáng tạo nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên không gian mạng như: Thủ đoạn “bắt cóc online”, giả mạo cơ quan chức năng, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, mạo danh người thân để vay tiền, hay dụ dỗ đầu tư trực tuyến.

Đồng thời, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống, bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng.

kol-chia-se.jpg
Chương trình có sự tham gia của hai nhà sáng tạo nội dung là Trần Quốc Cường và Huyền Tỷ Review. Ảnh: Chu Hằng

Các em học sinh cũng cùng nhau trao đổi, thảo luận về các tình huống thực tế thường gặp trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

giao-thong.jpg
Các bạn học sinh giao lưu, trả lời các câu hỏi với lực lượng Công an về an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Chu Hằng

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Nội dung tập trung vào thực trạng tai nạn giao thông, số liệu vi phạm trong 8 tháng đầu năm 2025, các lỗi vi phạm thường gặp và mức xử phạt theo Nghị định 168,... Đồng thời, học sinh được hướng dẫn các kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, gồm cách vận hành phương tiện, kỹ năng quan sát và cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn,...

tang-qa.jpg
Đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trao những phần quà tới các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Phạm Văn Đồng. Ảnh: Chu Hằng

Tại chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trao 10 phần quà, mỗi phần gồm 1 mũ bảo hiểm và tiền mặt tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Clip: Tuyên truyền “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng. Thực hiện: Chu Hằng
