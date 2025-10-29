Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thành tích ấn tượng ở nhiều bộ môn

Theo kết quả công bố ngày 23-10, toàn tỉnh có 1.167 thí sinh tham gia kỳ thi, trong đó, 524 em đạt giải, chiếm 44,9%. Cụ thể, có 15 giải nhất, 91 giải nhì, 172 giải ba và 246 giải khuyến khích.

Các môn Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh duy trì tỷ lệ học sinh đạt giải gần 50%. Ở khối xã hội, môn Địa lý có 54/115 em đạt giải (46,96%), môn Lịch sử có 61/144 em (42,36%), môn Ngữ văn có 73/231 em (31,6%).

Các môn tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học tiếp tục là thế mạnh của nhiều trường trong tỉnh với tỷ lệ học sinh đạt giải từ 49-50%. Đặc biệt, môn Tiếng Anh đạt tỷ lệ gần 50%, cho thấy học sinh của tỉnh đang bắt kịp yêu cầu hội nhập.

Đối với các môn xã hội như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, dù tỷ lệ đạt giải thấp hơn nhưng số lượng tham gia rất đông, phần nào cho thấy học sinh vẫn rất quan tâm và có ý thức học tập cân bằng các lĩnh vực.

Một điểm đáng mừng là ngoài các trường chuyên giữ vai trò dẫn đầu, năm nay, nhiều trường không chuyên, đặc biệt là các trường ở khu vực tuyến xã cũng có học sinh đạt giải cao. Điều đó chứng tỏ các trường tuyến xã đã có sự đầu tư bài bản, thầy cô nỗ lực, học sinh tự tin và muốn khẳng định năng lực của mình.

Đánh giá chung về kỳ thi, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-cho biết: Năm nay, kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cho thấy phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh tiếp tục duy trì vững vàng và có bước tiến rõ rệt.

Toàn tỉnh có 1.167 thí sinh dự thi và có 524 em đạt giải, chiếm gần 45%. Đây là con số tích cực, phản ánh sự nỗ lực của các nhà trường, thầy-cô giáo và học sinh trong suốt quá trình ôn luyện.

Các trường không chuyên ghi dấu ấn

Năm nay, nhiều trường THPT không chuyên đạt thành tích nổi bật. Trong đó, Trường THPT số 1 Phù Mỹ có 30 học sinh tham gia kỳ thi, 15 em đạt giải, trong đó 3 giải nhì và 12 giải khuyến khích. Đáng chú ý, tất cả các môn có học sinh tham gia dự thi đều đạt giải, đặc biệt có một số em là học sinh lớp 10 và lớp 11.

Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Trần Ngọc Anh-Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phù Mỹ-cho hay: "So với kết quả đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025, trường có sự tiến bộ vượt trội trong năm nay. Kết quả này là minh chứng cho sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, sự nỗ lực phấn đấu, kiên trì và tự học để chinh phục tri thức của học sinh. Thành tích tạo động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện".

Cô Võ Trương Như Thúy-Giáo viên phụ trách đội tuyển Tiếng Anh (Trường THPT số 1 Phù Mỹ) chia sẻ: “Thuận lợi lớn nhất là tinh thần học tập tích cực, chủ động của các em và sự hỗ trợ từ Ban giám hiệu. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít, do học sinh phần lớn đến từ nông thôn, điều kiện kinh tế hạn chế, kỹ năng nghe-nói tiếng Anh còn yếu. Dù vậy, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm và tinh thần học hỏi, đội tuyển đạt kết quả ngoài mong đợi”.

Trong khi đó, Trường THPT số 1 Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn) năm nay cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Trường có 19 học sinh tham gia kỳ thi, 4 em đạt giải (2 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Ông Nguyễn Xuân Phương-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT số 1 Trần Cao Vân-thông tin: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từ đầu năm, thành lập tổ bồi dưỡng từng bộ môn, lựa chọn giáo viên giàu kinh nghiệm.

Kết quả này có ý nghĩa rất lớn, giúp thầy trò khẳng định năng lực và tự tin hơn ở những kỳ thi tiếp theo, nhất là khi kỳ thi năm nay sau sáp nhập 2 tỉnh có tính cạnh tranh cao.

Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ với 40/54 học sinh đạt giải, trong đó có 11 giải nhì, 11 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả này là sự nỗ lực lớn của thầy và trò. Nhà trường xem bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ mũi nhọn, từ khâu phát hiện sớm học sinh có năng khiếu đến việc đầu tư thời gian, tài liệu và động viên tinh thần.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ là nhiệm vụ của riêng các trường chuyên mà là trách nhiệm chung của toàn ngành. Sở sẽ tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho các trường thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo cụm; phát hiện và bồi dưỡng học sinh từ sớm; có cơ chế động viên, khen thưởng phù hợp; đồng thời phối hợp với phụ huynh và địa phương để tạo môi trường học tập tích cực, phát huy tối đa năng lực của học sinh.