Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai tổ chức vòng chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Chiều 25-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm học 2025-2026.

Trải qua nhiều vòng thi sơ khảo và 3 vòng bán kết, Ban tổ chức đã chọn ra 4 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết gồm: Lê Việt Đức (lớp 11C7), Nguyễn Mạnh Cường (lớp 11C2A), Đào Phan Nguyên Khang (lớp 11C2A) và Chạc A Hoàng (lớp 11C7).

duong-len-dinh-olympia-dd.jpg
Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai tặng giấy khen cho 4 thí sinh. Ảnh: QT

Cuộc thi được tổ chức mô phỏng theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam, gồm 4 phần thi quen thuộc: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Mỗi phần thi là một hành trình thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo của các em học sinh. Với kiến thức sâu rộng, khả năng phản xạ nhanh nhạy và tinh thần thi đấu quyết tâm, các thí sinh đã mang đến cho khán giả những giây phút gay cấn, sôi động và không kém phần hấp dẫn.

duong-len-dinh-olympia-2.jpg
Tập thể lớp 11C7 chung vui cùng thí sinh Lê Việt Đức. Ảnh: QT

Kết thúc cuộc thi, em Lê Việt Đức đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và vốn hiểu biết sâu rộng, xuất sắc cán đích với 185 điểm, giành vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm học 2025-2026.

Với thành tích ấn tượng này, Lê Việt Đức sẽ là đại diện của Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong thời gian tới. Đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân em, mà còn là niềm vinh dự, động lực to lớn cho thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của học sinh chuyên Hùng Vương trên đấu trường tri thức quốc gia.

duong-len-dinh-olympia-3.jpg
