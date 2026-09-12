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9.000 người góp hơn 2 tỉ đồng giúp cô giáo mất một chân khi cứu trẻ

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Sau 3 ngày kêu gọi ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên phải cắt chân sau khi cứu bé 2 tuổi thoát khỏi vụ tai nạn, gần 9.000 người đã ủng hộ hơn 2 tỉ đồng.

Sáng 12-9, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đã đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) thăm hỏi và trao số tiền hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền, người bị tai nạn giao thông khi dũng cảm cứu học sinh.

Bà Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: M.T
Bà Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: M.T

Trước đó, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện có xe tải đang chạy tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao ra cứu trẻ.

Ngay khi giữ được bé trai an toàn, chiếc xe tải đã cán qua 2 chân cô giáo Hiền. Cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An rồi chuyển ra Hà Nội chữa trị.

Đến nay, sau 2 tuần điều trị, cô giáo Hiền bị cắt chân phải, chân trái đang điều trị phục hồi.

Bà Võ Thị Minh Sinh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền tại bệnh viện. Ảnh: M.T
Bà Võ Thị Minh Sinh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền tại bệnh viện. Ảnh: M.T

Trước hoàn cảnh một mình nuôi 2 con nhỏ, kinh tế gia đình cô Hiền khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ.

Sau 3 ngày kêu gọi, gần 9.000 tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ cô Hiền hơn 2 tỉ đồng.

Thăm hỏi cô giáo Hoàng Thị Hiền tại bệnh viện, bà Võ Thị Minh Sinh mong muốn sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp cô Hiền cùng gia đình bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm hồi phục sức khỏe.

Theo Khánh Hoan (TNO)

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