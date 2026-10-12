Truy tố Shark Thủy lừa đảo gần 8.500 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) để xét xử trước TAND TP.Hà Nội.

Viện KSND tối cao vừa có thông báo truy tố ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Đây là lần thứ hai ông Thủy cùng đồng phạm bị truy tố. Theo kết quả điều tra bổ sung trước đó, so với lần đầu, số bị hại tăng thêm 60 người (lên tổng cộng 10.123 bị hại). Số tiền chiếm đoạt cũng tăng từ 7.677 tỉ đồng lên hơn 8.459 tỉ đồng.

Cảnh sát làm việc với Shark Thủy. Ảnh: Vũ Đoan

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư

Ông Thủy chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Sau khi bộ phận kinh doanh thuyết phục được các nhà đầu tư, ông Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ thống Egroup đều đóng cửa, số lượng khách mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Do đó, ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Bằng các thủ đoạn này, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng của 10.123 bị hại. Toàn bộ số tiền được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.

Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, từ tháng 8.2023 đến tháng 1.2024, TAND TP.Hà Nội và TAND 12 khu vực trên địa bàn đã thụ lý, xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên quan đến các bị hại và 6 Công ty Egame.

Cục Cảnh sát kinh tế đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội và Chánh án TAND TP.Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định trong số nêu trên.

TAND TP.Hà Nội sau đó ra quyết định hủy các bản án dân sự và quyết định công nhận thỏa thuận đương sự này.

Làm rõ trách nhiệm liên quan 28 bất động sản

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã làm rõ việc chuyển nhượng, thế chấp 28 bất động sản của 29 bị hại.

Trong đó, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ bị can Thủy) và Nguyễn Ngọc Khánh (Phó tổng giám đốc Egroup) đã đứng tên nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại rồi đem thế chấp ngân hàng.

Song, kết quả điều tra xác định bà Hiền và ông Khánh không biết việc ông Thủy bán cổ phần khống, không hưởng lợi nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với 5 công chứng viên thực hiện công chứng các giao dịch liên quan 28 bất động sản, cơ quan điều tra xác định các bên tham gia hoàn toàn tự nguyện, thủ tục đúng quy định và công chứng viên không hưởng lợi nên không xem xét xử lý hình sự.

Theo Tuyến Phan (TNO)