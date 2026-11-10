Đồng hồ thông minh của trẻ có thể bị hacker biến thành “tay trong” dẫn dụ bắt cóc?

(GLO)- Những chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay trẻ em vốn được xem là công cụ giúp cha mẹ yên tâm hơn khi con đi học, vui chơi. Tuy nhiên, một cảnh báo mới đây về nguy cơ hacker xâm nhập thiết bị, giả mạo người thân để dụ trẻ rời khỏi trường học đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ, 1 phụ huynh chia sẻ việc con bất ngờ nhận được tin nhắn thoại giả mạo giọng người thân thông qua đồng hồ định vị. Nội dung tin nhắn yêu cầu trẻ tự ý rời trường học, khiến gia đình lo ngại thiết bị có thể đã bị kẻ xấu can thiệp từ xa.

Một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em ở Việt Nam. Ảnh: Đức Thiện/TTO

Các chuyên gia bảo mật cho biết, đồng hồ thông minh dành cho trẻ em thường hoạt động thông qua sự kết nối giữa thiết bị phần cứng, SIM viễn thông, ứng dụng quản lý trên điện thoại phụ huynh và hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu. Chỉ cần 1 mắt xích tồn tại lỗ hổng bảo mật, kẻ tấn công có thể tìm cách xâm nhập.

Đáng chú ý, nhiều thiết bị sử dụng tính năng danh sách liên lạc an toàn (White-list), chỉ cho phép những số điện thoại được gia đình đăng ký gọi đến hoặc gọi đi.

Nếu tài khoản quản lý hoặc hệ thống máy chủ bị chiếm quyền, kẻ xấu có thể tìm cách thêm số điện thoại lạ vào danh bạ được phép liên lạc, thay đổi số gọi khẩn cấp SOS hoặc gửi tin nhắn thoại giả mạo đến trẻ.

Nguy hiểm hơn, một số đồng hồ có tính năng nghe âm thanh môi trường hoặc cuộc gọi bí mật. Trong trường hợp bị khai thác lỗ hổng, những chức năng này có thể bị lợi dụng để kích hoạt micro, thu thập âm thanh, thậm chí chụp ảnh từ xa mà trẻ và gia đình không hay biết.

Trước đó, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc dự án chống lừa đảo, cũng cảnh báo nguy cơ lộ vị trí theo thời gian thực và lịch sử di chuyển của trẻ khi đồng hồ thông minh có bảo mật yếu.

Điều đáng lo ngại là khi có được thông tin về vị trí, lịch trình sinh hoạt, trường học và các mối quan hệ của trẻ, kẻ xấu có thể sử dụng dữ liệu này để xây dựng kịch bản tiếp cận, thao túng tâm lý hoặc giả danh người thân.

Trẻ nhỏ thường chưa có đủ kỹ năng để phân biệt tin nhắn, giọng nói thật và giả mạo. Vì vậy, một yêu cầu tưởng chừng quen thuộc như xuống cổng trường gặp bố mẹ, thay đổi địa điểm đón hoặc đi theo người tự xưng là người nhà cũng có thể khiến trẻ mất cảnh giác.

Trước nguy cơ trên, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên mặc định đồng hồ thông minh là thiết bị an toàn tuyệt đối.

Trước khi mua, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, thương hiệu, chính sách bảo mật và khả năng cập nhật phần mềm của sản phẩm. Nên ưu tiên thiết bị có cơ chế mã hóa dữ liệu, hệ thống quản lý đáng tin cậy; tránh các sản phẩm không rõ xuất xứ, sử dụng ứng dụng không chính thống.

Sau khi mua, cha mẹ cần thay đổi mật khẩu mặc định, sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực nhiều lớp nếu được hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra tài khoản đăng nhập, danh bạ, lịch sử cuộc gọi và quyền truy cập micro, camera, vị trí.

Đặc biệt, gia đình nên thống nhất với trẻ 1 mật khẩu bí mật để xác nhận danh tính khi có người yêu cầu đón hoặc đưa trẻ đến địa điểm khác. Trẻ cần được dạy tuyệt đối không tự ý rời trường, đi theo người lạ hoặc làm theo yêu cầu chỉ dựa trên tin nhắn, cuộc gọi qua đồng hồ.