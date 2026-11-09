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“Đi chùa online” gây sốt mạng: Cẩn trọng mất tiền, lộ thông tin cá nhân

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NHÃ UYÊN (theo TNO, VTC News, VOV)

(GLO)- Trào lưu “đi chùa online” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những trải nghiệm tâm linh trên không gian mạng, nhiều nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân đang xuất hiện.

Trào lưu “đi chùa online” bùng nổ sau khi nền tảng chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc thu hút hơn 600.000 lượt truy cập chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt.

Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng hóa thân thành chú tiểu hoặc khách hành hương, thực hiện các hoạt động mô phỏng như chắp tay, lạy Phật, lần tràng hạt và nghe kinh.

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Hàng loạt các tài khoản xuất hiện để livestream “đi chùa online” trên TikTok. Ảnh chụp màn hình/TNO

Tại Việt Nam, từ đầu tháng 11, hàng loạt website, tài khoản mạng xã hội và phiên livestream mô phỏng không gian chùa chiền xuất hiện. Người dùng có thể tham gia các hoạt động tâm linh trực tuyến mà không cần đến cơ sở thờ tự.

Tuy nhiên, sức hút của trào lưu này cũng nhanh chóng trở thành cơ hội để các đối tượng xấu trục lợi. Một số tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh Phật giáo, tượng Phật, bàn thờ và các biểu tượng tôn giáo để tổ chức livestream, kêu gọi người xem tặng quà ảo nhằm đổi lấy lời chúc bình an, tài lộc hoặc những vật phẩm được quảng cáo có giá trị cao.

Thậm chí, một số đối tượng còn đưa ra lời hứa hẹn người tặng quà sẽ được ưu tiên nhận lộc, nhận thưởng hoặc gặp nhiều may mắn. Những lời quảng cáo này đánh vào tâm lý mong cầu bình an, tài lộc của người xem để thúc đẩy việc chi tiền.

Đáng lo ngại hơn, nguy cơ không chỉ dừng lại ở việc mất tiền. Theo Báo Điện tử VTC News, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena Võ Đỗ Thắng cho rằng người dùng cần thận trọng trước những xu hướng mới xuất hiện trên không gian mạng, bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng để phát tán website, ứng dụng giả mạo.

Các website, ứng dụng giả mạo có thể được tạo lập nhanh chóng nhờ AI, với giao diện bắt mắt và chức năng tương tự những nền tảng đang phổ biến.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ, sở thích, thông tin cá nhân hoặc đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội. Những dữ liệu này có thể bị thu thập, khai thác để xây dựng các kịch bản lừa đảo có mục tiêu.

Tương tự, trên Báo Thanh Niên, chuyên gia AI Phạm Phúc Anh (35 tuổi, ở TP. Đà Nẵng) cũng chỉ ra những rủi ro bảo mật nghiêm trọng đằng sau lớp vỏ bọc ẩn danh của trào lưu này.

Theo anh, việc 1 website không yêu cầu đăng nhập không đồng nghĩa với an toàn. Người truy cập vẫn có thể để lộ địa chỉ IP, vị trí địa lý; những đường dẫn độc hại còn có nguy cơ cài mã độc, đánh cắp cookie và dữ liệu trên thiết bị.

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Livestream “đi chùa online” thu hút người xem bằng những lời chúc phước báu, cầu an. Ảnh chụp màn hình/TNO

Trước tình trạng này, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân, website hoặc hội nhóm chưa xác minh danh tính; cảnh giác với những lời mời gọi cúng dường, giải hạn, cầu an trực tuyến. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng.

Công an TP. Đồng Nai cũng cảnh báo người dân cần phân biệt hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chân chính với những hình thức lợi dụng niềm tin tâm linh để kêu gọi đóng góp, tặng quà và trục lợi.

Người dùng nên kiểm tra kỹ nguồn gốc website, đơn vị vận hành và mục đích thu thập dữ liệu trước khi tham gia. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại đường link, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch để phản ánh với nền tảng, đồng thời trình báo cơ quan Công an.

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