Tour Sơn Đoòng đã kín đến 2028 vẫn được website giả rao bán: Nhận biết bằng cách nào?

(GLO)- Tour thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028 nhưng một số website giả mạo Oxalis vẫn quảng cáo, nhận đặt tour với giá 80 triệu đồng. Du khách cần kiểm tra kỹ tên miền và quy trình thanh toán để tránh mất tiền.

Tour đã kín chỗ vẫn được rao bán

Một số website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure đang quảng cáo và chào bán tour thám hiểm Sơn Đoòng, dù toàn bộ suất tour đã được đăng ký kín đến hết năm 2028. Các trang này được thiết kế tinh vi, sao chép giao diện, hình ảnh và nội dung của website chính thức nhằm tạo lòng tin với du khách.

Website giả mạo lừa bán tour thám hiểm Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis cung cấp/TNO

Theo Oxalis Adventure, Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là tour thám hiểm được tổ chức với số lượng giới hạn nhằm bảo vệ hệ sinh thái hang động.

Tour khám phá Sơn Đoòng kéo dài 6 ngày 5 đêm, mỗi đoàn tối đa 10 khách, chỉ tổ chức từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm và có yêu cầu nghiêm ngặt về độ tuổi, sức khỏe, thể lực. Giá tour hiện là 80 triệu đồng/người.

Do số lượng được giới hạn để bảo vệ hệ sinh thái hang động, tour thường phải đăng ký trước từ 1-2 năm. Hiện tour đã kín chỗ đến hết năm 2028 và chưa mở bán cho năm 2029.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu lớn, các website giả mạo vẫn đưa thông tin tour Sơn Đoòng lên mạng, thậm chí chạy quảng cáo trên Google và một số nền tảng khác để tiếp cận khách hàng. Oxalis xác định một số tên miền giả như: oxadventur.com, oxadventura.com và oxadventures.shop.

Đáng chú ý, các trang giả không chỉ sao chép giao diện mà còn sử dụng hình ảnh, nội dung chuyên môn và biểu mẫu đăng ký tương tự website chính thức.

Theo thông tin từ Oxalis, một số đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng nội dung, khiến trang web có hình thức chuyên nghiệp và khó nhận biết hơn.

Làm sao nhận biết website giả?

Dấu hiệu đầu tiên du khách cần kiểm tra là tên miền. Website chính thức của Oxalis Adventure là oxalisadventure.com. Những tên miền chỉ khác một vài ký tự, thêm hoặc bớt chữ nhưng có giao diện giống trang chính thức cần được đặc biệt cảnh giác.

Website và tên chính thức của Oxalis. Ảnh chụp màn hình: VnExpress

Thứ hai, cần chú ý quy trình đặt tour. Oxalis cho biết, khách không phải thanh toán ngay sau khi gửi thông tin đăng ký. Nhân viên công ty sẽ liên hệ để tư vấn, xác minh sức khỏe, thể lực trước khi xác nhận tour và hướng dẫn thanh toán. Vì vậy, yêu cầu chuyển tiền ngay từ một website lạ là dấu hiệu bất thường.

Oxalis cũng cảnh báo khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hoặc chuyển khoản khi chưa xác minh nguồn. 1 website giả đã sử dụng biểu mẫu đặt tour sao chép từ trang chính thức nhưng yêu cầu khách cung cấp thông tin thẻ thanh toán, trong khi đây không phải thông tin được yêu cầu ở biểu mẫu chính thức.

Du khách nên chủ động đối chiếu thông tin qua website chính thức, các kênh liên hệ được xác thực hoặc hotline của Oxalis trước khi giao dịch. Công ty cho biết đã thu thập bằng chứng và báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng để xử lý.