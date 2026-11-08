(GLO)- Trước thông tin lan truyền cho rằng khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ là dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin, tránh tâm lý hoang mang và mua gom hàng hóa không cần thiết.

Những ngày gần đây, thông tin một số quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số tài khoản đã suy diễn nội dung này thành dấu hiệu cảnh báo chiến tranh, xung đột hoặc thảm họa sắp xảy ra, gây tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

Cảnh giác thông tin suy diễn về khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), việc chuẩn bị nhu yếu phẩm trong 72 giờ là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người dân chủ động ứng phó khi xảy ra thiên tai, mất điện, gián đoạn nguồn nước, thông tin liên lạc hoặc các dịch vụ thiết yếu. Đây không phải là căn cứ để kết luận một thảm họa cụ thể sắp diễn ra.

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu đã đưa ra hướng dẫn nâng cao khả năng tự ứng phó của người dân trong 72 giờ đầu khi xảy ra khủng hoảng. Canada, Thái Lan và một số quốc gia khác cũng có những khuyến nghị tương tự nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống bất thường.

Liên quan vấn đề này, tại họp báo thường kỳ ngày 5-11-2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát tình hình, phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời chú trọng nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an khuyến cáo người dân không đánh đồng các biện pháp phòng ngừa với cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hay thảm họa. Việc chuẩn bị nước uống, thực phẩm khô, thuốc men và vật dụng thiết yếu cần phù hợp với nhu cầu từng gia đình, tránh tích trữ quá mức hoặc mua gom gây ảnh hưởng đến thị trường.

Người dân cần ưu tiên theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và báo chí chính thống; không chia sẻ những nội dung giật gân, hình ảnh, video cắt ghép hoặc nhận định chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cảnh giác với các hành vi lợi dụng tâm lý lo lắng để trục lợi, lừa đảo thông qua việc rao bán nhu yếu phẩm hoặc phát tán đường link giả mạo thông báo khẩn cấp.

Chủ động chuẩn bị để ứng phó với những tình huống bất ngờ là cần thiết. Tuy nhiên, mỗi người cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin, không hoang mang trước những suy diễn thiếu căn cứ và không tiếp tay lan truyền tin sai sự thật trên không gian mạng.