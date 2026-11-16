2 phó giám đốc sở ở Khánh Hòa bị chiếm Zalo: Cục An ninh mạng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

(GLO)- Ngày 16-11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sau vụ việc 2 phó giám đốc sở tại Khánh Hòa bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo, nhắn tin mượn tiền nhiều người.

Theo đó, chiều 14-11, tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. bất ngờ gửi tin nhắn hàng loạt đến người quen với nội dung hỏi mượn 30 triệu đồng, hẹn sáng hôm sau chuyển trả. Sau đó, ông S. xác nhận tài khoản cá nhân bị chiếm quyền điều khiển và khuyến cáo mọi người không làm theo những yêu cầu được gửi từ tài khoản này.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ảnh: VTC News

Chiều cùng ngày, ông C.V.A. nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái trong 1 cuộc thi. Do là người quen, ông đã gọi điện xác minh.

Người bắt máy có giọng nói giống ông S. nên ông tin tưởng, nhấn vào đường link được gửi và nhập tên, số điện thoại theo hướng dẫn. Ngay sau đó, tài khoản Zalo của ông cũng bị mất quyền truy cập và bị kẻ gian sử dụng để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người.

Sau khi khôi phục được tài khoản, các nạn nhân đã chủ động thông báo cho người thân, bạn bè nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và có tổ chức.

Các đối tượng không chỉ gửi đường link độc hại mà còn kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói, hình ảnh, tạo lòng tin và qua mặt khâu xác minh của nạn nhân.

Khi chiếm được tài khoản mạng xã hội, chúng lập tức mạo danh chủ tài khoản, nhắn tin cho người trong danh bạ để hỏi vay hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Trước tình hình này, Cục An ninh mạng khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, đặc biệt là các đường dẫn yêu cầu bình chọn cuộc thi, tham gia khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin được gửi qua mạng xã hội. Người dùng không cung cấp số điện thoại, mật khẩu, mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, kể cả cuộc gọi video từ người quen đề nghị vay, mượn hoặc chuyển tiền gấp, cần ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại thông thường hoặc xác minh qua một kênh khác.

Người dùng cũng có thể đặt những câu hỏi riêng tư mà chỉ người thân, người quen mới biết để kiểm tra danh tính. Với cuộc gọi video, cần chú ý các dấu hiệu bất thường như hình ảnh đứng yên, khuôn mặt thiếu tự nhiên, cử động môi không khớp lời nói.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân không chuyển tiền vào tài khoản lạ hoặc tài khoản không mang tên chính chủ khi chưa xác minh rõ người nhận.

Nếu phát hiện tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát, cần nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để khóa, khôi phục tài khoản; đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè và trình báo cơ quan công an gần nhất.