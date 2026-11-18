(GLO)- Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm tình yêu, kết bạn trên mạng xã hội, các đối tượng lập Fanpage hẹn hò, ghép đôi giả mạo, dùng tài khoản ảo tạo quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân chuyển tiền tham gia vòng quay may mắn để chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia thực hiện, với thủ đoạn lập các Fanpage mang tên “Hẹn hò”, “Kết bạn bốn phương”, “Ghép đôi” trên mạng xã hội Facebook để lừa người dùng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn, làm quen với người lạ trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: AI

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội), vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025 tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận những người có nhu cầu tìm kiếm bạn bè, người yêu, sau đó từng bước dẫn dụ nạn nhân vào kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn.

Thủ đoạn của nhóm này bắt đầu bằng việc tạo lập các Fanpage có nội dung hẹn hò, kết bạn, ghép đôi nhằm thu hút người dùng. Khi có người nhắn tin tìm hiểu, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, trò chuyện, tâm sự và tạo dựng lòng tin.

Để khiến nạn nhân mất cảnh giác, chúng xây dựng những kịch bản tâm lý như đóng vai người độc thân, thường xuyên quan tâm, chia sẻ, bày tỏ tình cảm và chủ động đề cập mong muốn gặp gỡ trực tiếp ngoài đời thực.

Sau khi tạo được mối quan hệ tình cảm và khiến nạn nhân tin tưởng, các đối tượng bắt đầu chuyển sang giai đoạn dụ dỗ tham gia những gói phúc lợi của chương trình hẹn hò. Chúng đưa ra lý do người tham gia phải hoàn thành các gói này mới có thể tiếp tục trò chuyện hoặc được gặp người mình đang tìm hiểu.

Đáng chú ý, một trong những thủ đoạn được sử dụng là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để tham gia các vòng quay may mắn với lời hứa nhận lại số tiền cao hơn khoản đã nạp.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng đã cài đặt phần mềm can thiệp kết quả vòng quay, khiến người tham gia liên tục trúng thưởng với số tiền lớn hoặc những tài sản có giá trị như ô tô, xe máy.

Ban đầu, chúng tạo lòng tin bằng cách cho nạn nhân nhận lại khoản tiền cao hơn số tiền đã chuyển. Cụ thể, khi người tham gia chuyển 1 triệu đồng sẽ được nhận lại 1,1 triệu đồng; chuyển 3 triệu đồng được nhận lại 3,5 triệu đồng.

Sau những lần nhận tiền ban đầu, nạn nhân dễ tin tưởng và tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn khi được thông báo trúng thưởng những phần quà có giá trị cao.

Tuy nhiên, khi người tham gia muốn nhận thưởng, các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như thao tác sai, chuyển khoản nhầm tài khoản hoặc phải hoàn thành thêm thủ tục, nghĩa vụ tài chính. Từ đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) hoặc điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 097.910.6638 để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xác định những người bị hại trên cả nước. Cơ quan công an đề nghị những ai từng tham gia các chương trình “Hẹn hò”, “Kết bạn bốn phương”, “Ghép đôi” có dấu hiệu bị lừa đảo bằng phương thức trên khẩn trương đến trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn, làm quen với người lạ trên mạng xã hội; không chuyển tiền để tham gia các gói hẹn hò, vòng quay may mắn hoặc nhận quà tặng trực tuyến. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận, trúng thưởng giá trị lớn nhưng yêu cầu phải nộp tiền trước để nhận thưởng.