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Cảnh báo tình trạng điều khiển xe nguy hiểm để câu view

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Một số thanh thiếu niên cố tình lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy, thậm chí dùng chân điều khiển xe để quay clip đăng mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân. Hành vi này không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường.

Liều lĩnh để câu view

Các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy, nhất là khi một số bạn trẻ bị cuốn vào những clip có nội dung độc hại, trong đó có các video ghi lại hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được đăng tải nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo ghi nhận, trên TikTok có nhiều clip ghi lại cảnh người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, tụ tập chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí dùng chân điều khiển xe hoặc chạy xe bằng một bánh. Những hành vi nguy hiểm này không chỉ đe dọa an toàn của người thực hiện mà còn có thể gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

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Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) xử lý nam thanh niên có hành vi điều khiển xe bằng 2 chân trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Ngọc

Đầu tháng 10-2026, B.V.N. (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Chư Sê) sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải hình ảnh điều khiển xe máy bằng 2 chân trên QL 14, đoạn qua xã Chư Sê, trong khi trên đường có nhiều phương tiện qua lại.

Trường hợp N. (SN 2001, trú tại xã Lơ Pang) cũng liên tiếp đăng tải nhiều clip trên kênh TikTok cá nhân, ghi lại cảnh thả 2 tay, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe mô tô, dù chưa có giấy phép lái xe.

Trong khi đó, N.V.H. (SN 2001, trú tại xã Ngô Mây) mua lại xe Suzuki Sport không có giấy tờ nhưng vẫn lắp biển kiểm soát 77AA-778.79. H. chở bạn gái trên xe, cả 2 không đội mũ bảo hiểm, nhờ bạn bè quay clip rồi đăng lên TikTok cá nhân để thể hiện bản thân.

Những hình ảnh này khiến không ít phụ huynh lo ngại trước nguy cơ con em bắt chước hành vi nguy hiểm trên mạng xã hội. Chị Huỳnh Thị Thi (phường Pleiku) chia sẻ: “Lướt TikTok hay Facebook tôi gặp rất nhiều clip các cháu điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách… Đây là hành vi rất nguy hiểm đến tính mạng của bản thân cũng như người khác. Tôi có con đang ở tuổi dậy thì nên cũng rất lo con đua đòi, học theo vì tiếp xúc quá nhiều clip như vậy”.

Xử lý nghiêm, ngăn ngừa tái phạm

Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường nắm bắt thông tin trên không gian mạng, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm kịp thời chấn chỉnh, răn đe.

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Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Chư Păh xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, bốc đầu xe quay clip đăng lên Facebook. Ảnh: Văn Ngọc

Chỉ trong 3 tháng vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã xử lý 24 trường hợp thông qua phản ánh trên không gian mạng. Điển hình, ngày 14-9, đơn vị phối hợp với Công an xã Ia Krái phát hiện tài khoản TikTok “N.H.” đăng video ghi lại cảnh 1 thiếu niên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi bốc đầu trên đường.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe là K.K. (SN 2012, trú tại thôn Chư Nghé, xã Ia Krái). K. thừa nhận dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng đã tự ý lấy xe máy biển kiểm soát 81B2-114.xx của bố để sử dụng, quay video cảnh bốc đầu rồi đăng lên TikTok. Đội CSGT đường bộ số 2 tịch thu chiếc xe và xử phạt bố của K. số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

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Nhiều thanh thiếu niên tự ý đăng tải các clip vi phạm trật tự an toàn giao thông lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Tại xã Kbang, ngày 29-9, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT) tiếp nhận video do người dân phản ánh về 2 thanh niên đi chung một xe máy, vi phạm giao thông trên đường Võ Thị Sáu; video cũng được chính các đối tượng đăng lên Facebook. Cả 2 không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng Công an nhanh chóng xác minh và mời T.T.T. (SN 2008) và Đ.V.M. (SN 2009, cùng trú tại xã Kbang) lên làm việc. Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản xử phạt tổng cộng 27 triệu đồng đối với T. và M. về các lỗi vi phạm; đồng thời răn đe, giáo dục và yêu cầu hai thanh niên viết cam kết không tái phạm.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đăng tải trên không gian mạng đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Phòng CSGT khuyến cáo thanh thiếu niên không thực hiện các hành vi điều khiển xe nguy hiểm, vi phạm pháp luật nhằm câu view, câu like hoặc thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn dẫn đến hậu quả pháp lý đối với người vi phạm.

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