Vi phạm giao thông: Sắp có cách nộp phạt nguội mới, chỉ cần quét mã QR?

(GLO)- Cảnh sát giao thông (CSGT) dự kiến gửi thông báo phạt nguội qua mạng, hỗ trợ người vi phạm quét mã QR để nộp phạt. Cùng với đó, ứng dụng VNeTraffic hướng đến đơn giản hóa thủ tục xử lý vi phạm giao thông, giảm thời gian đi lại.

Tối 18-10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, căn cứ dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đơn vị đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, giúp người vi phạm tiếp cận thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt thuận tiện hơn.

Cảnh sát giám sát hệ thống camera AI phát hiện vi phạm. Ảnh: D.C/TTO

Theo đó, quy trình dự kiến bao gồm các bước: Hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm; CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm…); CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

Lúc này chủ xe có 2 lựa chọn. Nếu đồng ý với vi phạm thì sẽ thực hiện xác nhận; CSGT sau đó sẽ ra quyết định xử phạt và gửi cho người vi phạm thông qua VNeTraffic (bao gồm mã QR nộp phạt). Người vi phạm sau đó sẽ quét mã QR nộp phạt. Biên lai, kết quả nộp phạt sẽ được đồng bộ tự động về phần mềm xử lý vi phạm để cập nhật, lưu trữ.

Trường hợp không đồng ý vi phạm (thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe…) thì CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng VNeTraffic mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò giả danh CSGT để thông báo phạt nguội, gửi link giả mạo hoặc yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận thông báo vi phạm, cần kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan công an và ứng dụng VNeTraffic; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho người lạ.