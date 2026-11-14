Mất 119 phôi sổ đỏ ở Phú Thọ: Cảnh báo nguy cơ bị làm giả, giao dịch trái phép

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo thất lạc 119 phôi sổ đỏ, đồng thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức và người dân cảnh giác, ngăn chặn nguy cơ giả mạo giấy tờ, thực hiện giao dịch trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo về việc thất lạc 119 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Cơ quan này đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, ngăn chặn việc lợi dụng những phôi giấy bị mất để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ảnh minh họa: VOV

Theo thông báo, tổng cộng 119 phôi giấy chứng nhận bị thất lạc đã được xác định thông qua các báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ.

Danh sách số phát hành của toàn bộ 119 phôi giấy chứng nhận bị mất được công khai kèm theo thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện kiểm tra, đối chiếu.

Trước nguy cơ những phôi giấy thất lạc bị lợi dụng để làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ hoặc thực hiện các giao dịch đất đai trái quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn.

Trong đó, Sở Tư pháp và Công an các tỉnh, thành phố được đề nghị thông báo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng, không xác nhận nội dung và không thực hiện các giao dịch liên quan đến 119 phôi giấy chứng nhận có số phát hành nằm trong danh sách đã công bố.

Đáng chú ý, việc cảnh báo không chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh Phú Thọ mà được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Điều này nhằm hạn chế khả năng các phôi giấy thất lạc bị đưa vào lưu thông, lợi dụng trong các thủ tục chuyển nhượng, thế chấp hoặc giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hành nghề có liên quan chủ động kiểm tra tính hợp lệ của giấy chứng nhận khi tiếp nhận hồ sơ đất đai. Đặc biệt, cần đối chiếu số phát hành trên giấy chứng nhận với danh sách 119 phôi bị mất được cơ quan chức năng công khai.

Trường hợp phát hiện giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách phôi thất lạc đang được lưu hành, các tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.