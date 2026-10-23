Từ lời bịa của 1 sinh viên đến thông báo khẩn: Vì sao tin chưa kiểm chứng lan nhanh?

(GLO)- 1 nam sinh bịa chuyện bị xe khách chở đến gần biên giới Campuchia để thuyết phục gia đình mua xe máy, khiến nhà trường phát thông báo khẩn rồi phải xin lỗi. Vụ việc cho thấy hậu quả khi thông tin chưa kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

Từ câu chuyện bịa đặt của 1 sinh viên đến thông báo cảnh báo khẩn của nhà trường, thông tin về xe khách chở người đến gần biên giới Campuchia đã nhanh chóng lan truyền, gây lo lắng trong dư luận.

Ngày 22-10, Công an TP. Đồng Nai xác định, sự việc không có thật, đồng thời làm rõ nguyên nhân xuất phát từ lời nói dối của nam sinh.

Công an TP. Đồng Nai xác định thông tin nam sinh kể chuyện xe khách chở ra khu vực biên giới Campuchia là bịa đặt. Ảnh: Q.T/TTO

Cụ thể, sinh viên B.T.H. (SN 2008) - học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP. Đồng Nai) đã bịa chuyện bị xe khách chở đến khu vực gần biên giới Campuchia. Mục đích của nam sinh là thuyết phục gia đình mua xe máy để tự đi học thay vì phải đi xe khách hằng ngày.

Trước đó, nhà trường tiếp nhận thông tin nam sinh đón xe khách gần quốc lộ 51 để về nhà tại khu vực Bà Rịa. Theo lời kể ban đầu, sau khi ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở Tây Ninh, gần biên giới Campuchia. Thông tin này khiến nhà trường phát thông báo khẩn, cảnh báo học sinh, sinh viên về nguy cơ xe khách giả mạo.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định câu chuyện trên không có thật. Nam sinh thừa nhận đã tự dựng chuyện để kể với gia đình và nhà trường. Sau sự việc, nhà trường gửi thư xin lỗi vì phát đi thông tin chưa được kiểm chứng.

Điều đáng chú ý là 1 lời nói dối cá nhân đã nhanh chóng trở thành thông tin cảnh báo được nhiều người quan tâm. Nguyên nhân trước hết nằm ở tính chất nhạy cảm của nội dung.

Những thông tin liên quan đến bắt cóc, mất an toàn và nguy cơ bị đưa ra nước ngoài thường dễ kích hoạt tâm lý lo lắng, đặc biệt đối với phụ huynh có con đang đi học xa nhà.

Bên cạnh đó, mạng xã hội tạo điều kiện để thông tin lan truyền qua các nhóm trò chuyện và trang cộng đồng. Khi 1 nội dung được nhiều tài khoản chia sẻ, người tiếp nhận dễ cho rằng sự việc đã được xác thực, dù các bài đăng có thể chỉ bắt nguồn từ một nguồn tin duy nhất.

Đáng lưu ý, khi thông tin xuất hiện dưới dạng thông báo của 1 cơ sở giáo dục, mức độ tin cậy càng có thể tăng lên. Trong vụ việc này, nhà trường thừa nhận đã phát cảnh báo nội bộ khi chưa phối hợp với Công an địa phương để kiểm tra, xác minh.

Công an TP. Đồng Nai khuyến cáo người dân cần bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội; chủ động kiểm tra tính xác thực thông qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ; tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.