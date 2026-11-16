Vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam” chưa mở đăng ký, người dân cảnh giác bẫy lừa đảo

(GLO)- Lợi dụng sức hút của Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, nhiều đối tượng lập fanpage giả mạo, tung link đăng ký vé để dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo thông tin đăng ký vé Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, lợi dụng nhu cầu tham dự sự kiện của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phối cảnh sân khấu Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: CA TP. Hà Nội/VTV

Theo Ban Tổ chức, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP. Hà Nội), dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Trong đó, TP. Hà Nội dành tặng hơn 38.000 vé miễn phí cho người dân.

Cổng đăng ký vé trực tuyến chính thức dự kiến mở vào 10 giờ ngày 17-11-2026. Người dân có thể đăng ký thông qua các trang thông tin điện tử Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn hoặc truy cập trực tiếp nền tảng Hanoi Go tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn.

Tuy nhiên, lợi dụng sức hút của chương trình, những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện các tài khoản đăng tải thông tin không chính xác về việc đăng ký vé.

Một số đối tượng lập fanpage giả mạo Ban Tổ chức, sử dụng hình ảnh, tên gọi và nội dung tương tự các đơn vị tổ chức để tạo lòng tin, sau đó rao bán vé, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thu phí giữ chỗ hoặc cam kết hỗ trợ đăng ký vé ưu tiên.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể gửi đường dẫn giả mạo trang đăng ký vé, yêu cầu người dân nhập thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Khi người dùng làm theo hướng dẫn, dữ liệu có thể bị đánh cắp, tài khoản ngân hàng bị chiếm quyền kiểm soát và tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt.

Hình ảnh bài đăng rao bán vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam” trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo người dân. Ảnh: Công an TP. Hà Nội/VTV

Một thủ đoạn khác là lợi dụng tâm lý muốn có vé của người dân để yêu cầu chuyển tiền trước với lý do xác nhận đăng ký, phí dịch vụ hoặc bảo đảm giữ chỗ.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng có thể chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra những yêu cầu chuyển tiền khác.

Ngoài nguy cơ mất tài sản, việc sử dụng nhiều tài khoản để đăng ký vượt số lượng vé cho phép, dùng phần mềm tự động (bot) chiếm lượt đăng ký hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác cũng có thể gây mất công bằng trong quá trình phân phối vé.

Trước tình hình trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ thực hiện đăng ký qua các kênh chính thức được Ban Tổ chức công bố; không mua bán, trao đổi vé, không chuyển tiền đặt cọc hoặc phí giữ chỗ cho bất kỳ cá nhân nào. Người dân tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Khi phát hiện fanpage, website hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dân cần lưu lại bằng chứng và thông báo ngay cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc đăng ký vé miễn phí phải được thực hiện đúng quy trình do Ban Tổ chức công bố. Người dân nên chủ động kiểm tra nguồn thông tin trước khi thao tác, tránh để niềm vui tham dự một chương trình nghệ thuật lớn trở thành cơ hội cho tội phạm mạng trục lợi.