Sinh viên bị xe khách chở đến gần biên giới Campuchia: Trường phát cảnh báo khẩn

(GLO)- Ngày 22-10, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP. Đồng Nai) xác nhận, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo tình trạng xe khách giả mạo thương hiệu lớn chở sinh viên đi về phía biên giới.

Theo đó, nhà trường nhận được trình báo của sinh viên đang theo học và phụ huynh về việc xuất hiện xe khách giả mạo thương hiệu lớn đón khách trên quốc lộ 51, sau đó chở sinh viên đi đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên không lên xe nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi vấn. Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, vụ việc xảy ra với 1 sinh viên năm nhất. Chiều cuối tuần, sinh viên này đón xe ở gần trường để về nhà ở khu vực Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, em phát hiện mình đã ở tận Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Trước hành trình bất thường, sinh viên này đã hô hoán, yêu cầu tài xế cho xuống xe rồi bắt xe khác để trở về nhà. Rất may, em đã kịp thời nhận ra sự việc và tìm cách rời khỏi chiếc xe an toàn.

Trước tình hình trên, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên thường xuyên nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ xe khách, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Đồng thời, khuyến cáo sinh viên không lên xe nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi vấn. Trường hợp đã lên xe nhưng nhận thấy phương tiện di chuyển lòng vòng, không đúng lộ trình, sinh viên cần yêu cầu tài xế cho xuống xe ngay; chủ động nhắn tin thông báo cho gia đình, giảng viên hoặc chia sẻ hành trình di chuyển để người thân và nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin.