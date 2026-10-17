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Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 14

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 14.

Trước đó, ngày 14-10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại tình huống xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47B-015.28 của nhà xe Minh Linh (tỉnh Đắk Lắk) có hành vi vượt ẩu trên quốc lộ 14.

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Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra, lập biên bản tài xế xe khách về hành vi vượt ẩu trên quốc lộ 14. Ảnh: Đình Điểm

Clip trích xuất camera hành trình của 1 xe tải cho thấy: Xe khách vượt xe tại đoạn đường cong, hẹp và quy định cấm vượt với vạch liền vàng. Điều đáng nói, hành vi vượt ẩu của tài xế dẫn tới tình huống xe khách đối đầu với xe tải chạy hướng ngược lại.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định tài xế vi phạm là Nguyễn Thanh Q. (SN 1977, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).

Hành vi vi phạm diễn ra lúc 9 giờ 42 phút ngày 13-10, tại Km 1637+600 quốc lộ 14 (thuộc xã Chư Sê) khi tài xế điều khiển phương tiện di chuyển theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Hành vi vượt ẩu của tài xế xe khách được camera hành trình của một xe tải ghi lại. Clip mạng xã hội

Với hành vi trên, tài xế Q. bị lập biên bản về lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP). Mức xử phạt áp dụng đối với hành vi này là phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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