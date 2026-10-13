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Khoe không đội mũ bảo hiểm trên TikTok, thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 1 trường hợp với số tiền 12,5 triệu đồng vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, còn đăng video lên mạng xã hội TikTok.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 1 nhận được video phản ánh của người dân về việc tài khoản TikTok “Lê Đức Nguyênn” có đăng nhiều video điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

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N. đã đăng tải video khoe khoang việc không đội mũ bảo hiểm trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, một số video thanh niên này cởi trần để khoe hình xăm trên lưng với mục đích thể hiện, gây ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Công an xã Chư Sê xác minh và mời thanh niên chủ tài khoản TikTok trên là R.C.N. (SN 2007, trú tại làng Ngol, xã Chư Sê) và phụ huynh đến làm việc.

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Lực lượng Công an đã xử phạt N. và mẹ của N. với số tiền 12,5 triệu đồng. Ảnh: Văn Kiên

Sau khi củng cố hồ sơ, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử phạt N. về lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và bà R.C.S. (mẹ của N.) về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện, với mức phạt 12,5 triệu đồng.

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