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Xử lý tài xế đỗ ô tô ngược chiều trên đường phố Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa lập biên bản vi phạm 1 tài xế đậu ô tô ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Quy Nhơn) gây ảnh hưởng giao thông, khiến nhiều người bức xúc.

Vào sáng 11-10, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết, hình ảnh người dân phản ánh việc ô tô mang biển kiểm soát 77H-074.xx đậu ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn khu vực chợ Đầm, phường Quy Nhơn).

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Ô tô đỗ ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Quy Nhơn). Ảnh: Nguyễn Hải

Theo nội dung bài đăng, đoạn đường này khá hẹp, xe qua lại đông nên hành vi trên không những vi phạm giao thông mà còn gây cản trở, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong sáng 11-10, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 đã đến hiện trường kiểm tra thực tế vi phạm, qua đó xác định tài xế vi phạm là Nguyễn Trọng N. (SN 1999, trú phường Quy Nhơn).

Tài xế N. sau đó bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP). Với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt tiền với mức từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

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Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản tài xế vi phạm. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh việc xử phạt theo quy định, lực lượng CSGT nhắc nhở, yêu cầu tài xế phải tuân thủ các quy định trong việc đậu đỗ phương tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

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