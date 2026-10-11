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Xử lý học sinh thả 2 tay, điều khiển xe máy bằng chân ở Chư Sê

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã Chư Sê xử lý 1 trường hợp là học sinh có hành vi điều khiển xe máy bằng 2 chân còn tự ý đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhận được video của người dân phản ánh về việc 1 nam thanh niên có hành vi thả 2 tay, điều khiển xe bằng 2 chân trên tuyến đường thuộc xã Chư Sê. Đáng nói, thanh niên này còn nhờ bạn quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

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Lực lượng Công an đã làm việc với N. và phụ huynh. Ảnh: Văn Kiên

Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp cùng Công an xã Chư Sê xác minh và xác định thanh niên có hành vi vi phạm trên là B.V.N. (học sinh lớp 12 Trường THPT Trường Chinh, xã Chư Sê).

Lực lượng Công an đã mời N. cùng phụ huynh và những người có liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N. và phụ huynh đã viết cam không tái phạm hành vi trên.

N. thả 2 tay điều khiển xe bằng chân. Clip người dân phản ánh

Lực lượng CSGT đã giáo dục, răn đe, đồng thời lập hồ sơ xử lý N. theo quy định của pháp luật.

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