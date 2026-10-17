Bị phạt vì điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe phù hợp, không đội mũ bảo hiểm

(GLO)- Một cô gái ở xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) bị xử phạt vì điều khiển mô tô Kawasaki Z1000 khi không có giấy phép lái xe phù hợp, không đội mũ bảo hiểm và đăng clip vi phạm lên TikTok.

Ngày 16-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện trên mạng xã hội TikTok có tài khoản “Thắq” đăng tải clip với hình ảnh 1 cô gái điều khiển xe mô tô phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm.

Anh T. đã đưa xe cho chị P. điều khiển rồi quay clip đăng lên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an xã Ia Ko xác minh và phát hiện kênh TikTok và chiếc xe trên là của anh T.V.T. (SN 1992, trú tại xã Ia Ko) nhãn hiệu Kawasaki Z1000 có dung tích 1.043 cm3.

Tại cơ quan Công an, anh T. thừa nhận đã để chị P.T.P. (SN 1994, trú tại xã Ia Ko) điều khiển nhưng không đội mũ bảo hiểm rồi đăng clip lên kênh TikTok của mình.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định chị P. chỉ có giấy phép lái xe hạng A1, không đủ điều kiện điều khiển chiếc xe phân khối lớn của anh T.

Anh T. và chị P. đã bị phạt 16,5 triệu đồng. Ảnh: Duy Hải

Qua đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt chị P. về lỗi không đội mũ bảo hiểm, có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển; phạt anh T. về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện. Tổng mức phạt của 2 người là 16,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã tạm giữ chiếc xe của anh T. để phục vụ công tác điều tra, xử lý.