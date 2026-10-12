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Con trai bốc đầu xe máy, cha bị phạt 9 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Lực lượng Công an vừa xử phạt 9 triệu đồng đối với 1 trường hợp ở xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) để con trai 14 tuổi tự ý lấy xe máy điều khiển, thực hiện hành vi bốc đầu xe rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phát hiện tài khoản có tên “Thái Nghĩa” trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều video có biểu hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

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N.Y. đã chở theo bạn rồi bốc đầu xe trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, có video một thiếu niên điều khiển xe máy BKS 81AC-121.xx chở theo người ngồi sau có hành vi bốc đầu trên đường Trường Sơn Đông.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an xã Ia Pa xác định chủ tài khoản trên là N.Y. (SN 2012, trú tại thôn H’Lil 2, xã Ia Pa) và chiếc xe BKS 81AC-121.xx thuộc sở hữu của ông R.M.Y. (SN 1979) là cha của N.Y.

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Cơ quan Công an làm việc với N.Y. liên quan đến hành vi sai phạm. Ảnh: Đoàn Hà

Lực lượng Công an đã mời những người liên quan đến làm việc để giáo dục, răn đe và lập hồ sơ xử lý.

Do N.Y. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính, chưa có giấy phép lái xe nên Đội CSGT đường bộ số 1 xử phạt ông R.M.Y. về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện với mức phạt 9 triệu đồng.

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