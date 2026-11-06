Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Nhiều nước khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ: Việt Nam ứng phó thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Lao Động, Vietnamnet)

(GLO)- Nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị thực phẩm, nước uống và vật dụng thiết yếu đủ dùng ít nhất 72 giờ để ứng phó tình huống khẩn cấp. Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đang đánh giá nguy cơ, nghiên cứu giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên minh châu Âu (EU), Canada, Anh và Nhật Bản đang đẩy mạnh khuyến cáo người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, bảo đảm khả năng tự ứng phó trong ít nhất 72 giờ đầu khi xảy ra khủng hoảng.

nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-pham-thu-hang-tai-mot-cuoc-hop-bao-thuong-ky-bo-ngoai-giao.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại một cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Khánh

Những khuyến cáo này nhằm giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố kỹ thuật, tấn công mạng hoặc tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và các dịch vụ thiết yếu.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan và sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh mạng đối với những hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc nghiên cứu các biện pháp ứng phó cần gắn với nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Trên thực tế, trong công tác phòng, chống thiên tai, người dân đã được khuyến cáo chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng cần thiết; đồng thời theo dõi cảnh báo thời tiết, chủ động phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Các gia đình nên dự phòng thực phẩm bảo quản dài ngày, nước uống, thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, pin dự phòng và giấy tờ quan trọng. Việc chuẩn bị cần căn cứ số lượng thành viên, nhu cầu sử dụng và điều kiện sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, thay thế những vật dụng đã hết hạn.

Chủ động dự phòng nhu yếu phẩm là giải pháp thiết thực giúp mỗi gia đình tăng khả năng tự ứng phó, bảo vệ bản thân và giảm áp lực cho lực lượng cứu hộ khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Trần Kim Kha phân tích các vấn đề còn bất cập, đồng thời đề xuất những điều chỉnh cụ thể nhằm nâng cao tính minh bạch, khả thi và bảo vệ quyền lợi các chủ thể tham gia thị trường.

Công an xã Biển Hồ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội

Công an xã Biển Hồ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Trước thềm Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm ANTT, PCCC tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và khu vực tổ chức sự kiện, với quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Tin tức

(GLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá lợi ích công cộng của dự án, bảo đảm việc thu hồi đất bắt buộc có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Thời sự

(GLO)- Sáng 29-10, Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội - Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Gia Lai.

null