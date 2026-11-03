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Thế giới

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, euronews, Reuters)

(GLO)- Ngày 2-11, tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường, buộc một số cửa hàng loại bỏ thực phẩm hư hỏng. Các sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh mạng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

Sự cố từ tấn công mạng được ghi nhận chủ yếu tại Thụy Điển, Bỉ, Luxembourg, Ireland và Estonia.

Các doanh nghiệp bán lẻ cho biết hệ thống làm lạnh bị gián đoạn, khiến thực phẩm tươi sống và đông lạnh không còn được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp.

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Khu vực thực phẩm đông lạnh bị đóng cửa tại một siêu thị ở Paris sau sự cố ngày 12-10. Ảnh: Reuters

Tại Bỉ và Luxembourg, tập đoàn Ahold Delhaize xác nhận sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh tại hàng chục cửa hàng.

Một số mặt hàng tươi sống và đông lạnh tạm thời không được bày bán, nhưng các trung tâm phân phối và hoạt động giao hàng vẫn vận hành bình thường.

Tập đoàn Carrefour cho biết 15 trong hơn 700 cửa hàng tại Bỉ bị ảnh hưởng. Tập đoàn Colruyt cũng ghi nhận sự cố tại các cơ sở ở Bỉ và Luxembourg.

Ở Thụy Điển, chuỗi ICA thông báo một số cửa hàng gặp vấn đề với hệ thống làm lạnh qua đêm. Một cửa hàng tại Sjöbo cho biết tủ lạnh và tủ đông bị điều chỉnh lên 50 độ C.

Tại Ireland, tập đoàn Musgrave xác nhận hệ thống làm lạnh tại 13 cửa hàng SuperValu gặp sự cố, buộc phải đưa một số thực phẩm bảo quản lạnh và đông lạnh khỏi quầy bán.

Ở Estonia, nhà cung cấp công nghệ Kitman Coldtech cho biết tin tặc truy cập máy tính điều khiển thiết bị làm lạnh và tăng nhiệt độ lên 50 độ C.

Nhân viên kỹ thuật phải làm việc xuyên đêm để ngắt kết nối các thiết bị bị ảnh hưởng, ngăn sự cố tiếp diễn.

Tại 1 cơ sở kinh doanh thịt ở Bỉ, vụ tấn công khiến lượng hàng trị giá khoảng 15.000 euro bị hư hỏng.

Các sự cố mới nhất diễn ra sau vụ tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp trong đêm 11-12/10, ảnh hưởng đến hàng trăm siêu thị và cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Theo báo Le Monde, các hệ thống làm lạnh tại nhiều cửa hàng thuộc Intermarché, Coopérative U, Carrefour, E.Leclerc và Monoprix bị can thiệp, khiến nhiệt độ một số kho lạnh tăng lên 50 độ C. Nhiều cơ sở phải loại bỏ thực phẩm để bảo đảm an toàn.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại châu Âu ngày 2-11. Các cơ quan chức năng cũng chưa xác định liệu những sự cố tại các quốc gia có liên quan với nhau hay không.

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