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Thế giới

Ba Lan tăng cường an ninh tại 10.000 trường học sau những đe dọa trên mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TTO, euro news)

(GLO)- Ngày 9-10, cảnh sát Ba Lan thông báo đã tạm giữ 10 người, chủ yếu liên quan đến những lời đe dọa tấn công trường học trên mạng, đồng thời triển khai lực lượng tới khoảng 10.000 trường học trên cả nước.

Động thái diễn ra sau 2 vụ tấn công bằng dao trong 2 ngày liên tiếp và tin đồn về 1 đợt bạo lực mang tên “Thứ Sáu đẫm máu”.

Cơ quan chức Ba Lan cho biết chưa tìm thấy bằng chứng xác nhận các vụ tấn công liên quan đến 1 “thử thách” trực tuyến trên quy mô toàn quốc.

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Lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công chết người, do một cựu học sinh 15 tuổi gây ra tại trường học ở Leszczydol-Nowiny. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski nhận định thông tin sai lệch đang làm gia tăng lo lắng trong dư luận.

Ông cho biết không thể loại trừ hành vi bắt chước hoặc việc một số cá nhân trao đổi kế hoạch, nhưng chưa có bằng chứng về 1 nhóm phối hợp tổ chức tấn công trong ngày 9-10.

Trong số những người bị tạm giữ có một học sinh 13 tuổi tại Warsaw đăng ảnh con dao lên nhóm trò chuyện của lớp kèm lời đe dọa các bạn.

Ngoài ra, một học sinh 14 tuổi bị phát hiện mang dao và pháo ngay tại trường, trong khi 2 thiếu niên 15 tuổi ở khu vực gần thủ đô cũng bị tạm giữ sau khi đăng video đe dọa giết người.

Các vụ bắt giữ tiếp tục được công bố trong sáng 9-10.

Trước đó, ngày 8-10, một cựu học sinh 15 tuổi gây ra 1 vụ tấn công tại trường tiểu học ở Leszczydol-Nowiny, phía Đông Bắc Warsaw, khiến 1 nhân viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ngày 7-10, một thanh niên 19 tuổi thực hiện hành vi tương tự tại trường học ở Ostroleka, làm 10 người bị thương, tính cả người tấn công.

Cảnh sát tăng cường tuần tra quanh trường học và phối hợp với hiệu trưởng, giáo viên cùng chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn.

Một số địa phương tạm dừng học trực tiếp. Các trường tiểu học tại Wyszkow không tổ chức lớp học trong ngày 9-10, nhưng vẫn bố trí chăm sóc học sinh, còn các trường trung học tại Ciechanow chuyển sang học từ xa.

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Marek Boron đề nghị học sinh và phụ huynh thông báo trực tiếp cho giáo viên hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện hay có nghi ngờ về kế hoạch bạo lực.

Cảnh sát cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và theo dõi các nguồn đáng tin cậy, trong bối cảnh nhiều người lo ngại tin đồn có thể thúc đẩy hành vi bắt chước.

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