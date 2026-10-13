Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh, hàng trăm siêu thị Pháp chịu thiệt hại

(GLO)- Hàng trăm siêu thị tại Pháp bị tấn công mạng khiến nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông tăng cao, làm hư hỏng thực phẩm và gây một số vụ cháy.

Ngày 12-10, Văn phòng Công tố Paris xác nhận đang điều tra cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào thiết bị làm lạnh kết nối mạng của nhiều chuỗi bán lẻ thực phẩm.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã yêu cầu Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp (ANSSI) điều tra, đồng thời phối hợp với các đối tác châu Âu để ứng phó.

Tập đoàn Les Mousquetaires, sở hữu chuỗi Intermarché, cho biết hệ thống làm lạnh tại khoảng 150 cửa hàng bị tăng nhiệt độ lên tới 50 độ C trong khoảng 6 giờ.

Tủ đông tại một cửa hàng Intermarché ở Névez trống trơn ngày 12-10, sau khi toàn bộ thực phẩm đông lạnh phải bị loại bỏ bởi hậu quả vụ tấn công mạng. Ảnh: AFP

Trong khi đó, chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp cũng xác nhận 80 siêu thị bị ảnh hưởng; còn Monoprix, chuỗi bán lẻ của Pháp vận hành khoảng 490 cửa hàng trên cả nước, cho biết khoảng 5% số cửa hàng gặp sự cố.

Khả năng điều khiển từ xa xuất phát từ cách vận hành hệ thống làm lạnh thương mại. Thay vì quản lý riêng từng tủ, siêu thị sử dụng bộ điều khiển trung tâm để theo dõi nhiệt độ, điều chỉnh lịch hoạt động và hỗ trợ bảo trì.

Việc quản lý qua mạng cho phép kỹ thuật viên xử lý sự cố mà không cần đến từng cửa hàng.

Theo nghiên cứu của nhóm Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty, các lỗ hổng trên bộ điều khiển Danfoss AK-SM 800A có thể cho phép vượt qua cơ chế xác thực, thực thi mã từ xa hoặc gây gián đoạn dịch vụ.

Danfoss đã phát hành bản cập nhật khắc phục sau khi nhận thông báo từ nhóm nghiên cứu.

Nguồn tin thân cận với Thủ tướng Lecornu cho biết ANSSI đã xác định 1 lỗ hổng trong phần mềm của Danfoss. Nhà cung cấp này thông báo các thiết bị chịu ảnh hưởng sử dụng phiên bản phần mềm điều khiển lỗi thời.

Tổng thiệt hại toàn ngành chưa được xác định. Giám đốc điều hành Intermarché Thierry Cotillard ước tính tổn thất trên toàn nước Pháp có thể lên tới hàng chục triệu euro chỉ trong 1 ngày.