Tin tặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật, gửi cảnh báo thiên tai giả ở Brazil

(GLO)- Giới chức Brazil đang khẩn trương điều tra vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hệ thống cảnh báo quốc gia sau khi hàng loạt thông báo khẩn cấp giả mạo được phát tán tới điện thoại của người dân trên khắp cả nước, gây hoang mang trong dư luận.

Theo thông tin từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Brazil, nhiều người dân bất ngờ nhận được các tin nhắn cảnh báo về nguy cơ thiên tai và những tình huống khẩn cấp không có thật.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là các cảnh báo giả do tin tặc phát tán trái phép thông qua việc xâm nhập vào nền tảng phát hành cảnh báo chính thức của chính phủ liên bang.

Tin giả do tin tặc gửi đến người dân Brazil. Ảnh: AP/TTO

Ngay sau khi phát hiện sự cố, các nhóm kỹ thuật đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm tạm thời đình chỉ một số chức năng của nền tảng, kích hoạt các giao thức bảo mật và tiến hành rà soát toàn diện hệ thống nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Cảnh sát liên bang Brazil hiện phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng, cơ quan tình báo và lực lượng kỹ thuật số để truy tìm nguồn gốc vụ tấn công, xác định danh tính thủ phạm cũng như làm rõ phương thức xâm nhập vào hệ thống cảnh báo được xem là công cụ quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Hệ thống cảnh báo quốc gia của Brazil được xây dựng để phát đi các thông tin khẩn cấp liên quan đến bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, cháy rừng và nhiều tình huống nguy hiểm khác thông qua mạng viễn thông di động.

Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng những cuộc tấn công nhằm vào nền tảng cảnh báo công cộng đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn, không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các cơ chế cảnh báo sớm.

Chính phủ Brazil cho biết hệ thống hiện đã hoạt động bình thường và vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát đi các cảnh báo chính thức khi cần thiết.