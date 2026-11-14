Biển Hồ bàn giao 23 máy tính cho các thôn, làng

(GLO)- Chiều 13-11, Đảng ủy xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao 23 máy tính xách tay cho Ban Nhân dân các thôn, làng trên địa bàn nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Theo đó, 23 thôn, làng được trang bị mỗi đơn vị 1 máy tính xách tay kèm phần mềm Microsoft Office có bản quyền, trị giá 20 triệu đồng/máy.

Đại diện lãnh đạo xã Biển Hồ trao máy tính cho Ban Nhân dân các thôn, làng. Ảnh: Khánh Phong

Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Thị Thảo ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ thôn, làng trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc trang bị máy tính không chỉ hỗ trợ phương tiện làm việc mà còn tạo điều kiện để các chi bộ, thôn, làng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các thôn, làng quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường ứng dụng vào soạn thảo văn bản, trao đổi thông tin, cập nhật tình hình địa bàn và phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.