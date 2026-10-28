Mỗi ngày, ông Nay Chuyên (SN 1965) - đảng viên Chi bộ buôn Ama Tí (xã Ia Sao) đều truy cập nhóm Zalo của chi bộ để cập nhật thông tin. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, ông có thể đọc hoặc nghe những nội dung được cấp ủy chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 60, mắt đã kém, ông Chuyên từng lúng túng khi sử dụng điện thoại để tiếp cận tài liệu. Nhờ Bí thư chi bộ và những đảng viên trẻ thành thạo công nghệ kiên trì hướng dẫn, đến nay, ông đã sử dụng được các chức năng cơ bản trên ứng dụng.

Những tiến bộ của ông Chuyên có sự hỗ trợ kiên trì của chị Ksor H’Rơn (SN 2000) - Bí thư Chi bộ buôn Ama Tí (thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn H’Liếp với buôn Phu Ama Miơng), cũng là bí thư chi bộ trẻ tuổi nhất hiện nay trên địa bàn xã Ia Sao.

Tốt nghiệp đại học ngành Công tác xã hội, từng làm cán bộ bán chuyên trách tại Văn phòng Đảng ủy xã, chị H’Rơn tích lũy được những kinh nghiệm bước đầu trước khi đảm nhận nhiệm vụ ở buôn Ama Tí có hơn 404 hộ dân, khoảng 90% là người Jrai; chi bộ có 35 đảng viên.

Nhận nhiệm vụ khi tuổi đời còn trẻ, chị H’Rơn không tránh khỏi áp lực, nhất là trong điều hành sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn đảng viên lớn tuổi tiếp cận công nghệ.

Chị chủ động học hỏi kinh nghiệm, phát huy vai trò của những đảng viên am hiểu công nghệ, kiên trì hướng dẫn từng thao tác cho người chưa sử dụng thành thạo ứng dụng.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ buôn Ama Tí, việc điểm danh, tiếp cận tài liệu và theo dõi nội dung cuộc họp được thực hiện qua điện thoại thông minh.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chị H’Rơn cập nhật tài liệu lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Nhờ đó, Chi bộ có thêm điều kiện tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực, cần giải quyết.

Cũng chọn công nghệ làm công cụ đổi mới hoạt động chi bộ, chị Ksor H’Noái (SN 1994) - Bí thư Chi bộ thôn Mơ Lan (xã Phú Thiện) chú trọng phát huy vai trò của đảng viên nòng cốt.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại thôn Mơ Lan, chị có gần 1 năm làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 (xã Phú Thiện) - nơi có 42 đảng viên, trong đó có 29 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Thời gian đầu triển khai chuyển đổi số, Chi bộ gặp không ít khó khăn do một số đảng viên lớn tuổi ít sử dụng điện thoại thông minh, nhiều thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Từ cách làm này, Chi bộ thôn Mơ Lan triển khai mô hình “Chi bộ số kiểu mẫu”, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Theo chị H’Noái, khi chị còn công tác tại Chi bộ tổ dân phố 12, 100% đảng viên đã cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và sử dụng thành thạo.

Chuyển đến thôn Mơ Lan từ tháng 7-2026, chị tiếp tục vận dụng kinh nghiệm này để hỗ trợ đảng viên ứng dụng công nghệ vào công việc.

Ứng dụng công nghệ không chỉ giúp trao đổi văn bản, tổ chức sinh hoạt mà còn mở rộng yêu cầu nâng cao kỹ năng tiếp nhận, kiểm chứng thông tin. Tại làng Sung Kép (xã A Dơk), chị Ksor H’Thuin (SN 1992) - Bí thư Chi bộ luôn quan tâm giúp đảng viên nhận diện những nội dung không chính thống, chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo chị H’Thuin, nhiều đảng viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng chưa có kỹ năng phân biệt thông tin chính thống với những nội dung chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc lừa đảo có thể lan truyền nhanh, ảnh hưởng đến nhận thức của người dân. Vì vậy, chị lồng ghép nội dung bảo vệ bản thân trên không gian mạng vào sinh hoạt chi bộ, giúp đảng viên nhận diện rủi ro và rút kinh nghiệm.

Thay vì chỉ nhắc nhở chung, chị H’Thuin lựa chọn những trường hợp cụ thể để cùng đảng viên phân tích dấu hiệu bất thường. Khi trong làng xuất hiện thông tin gây hoang mang hoặc vấn đề người dân chưa hiểu rõ, bí thư chi bộ, đảng viên cùng những người có trách nhiệm kịp thời trao đổi, làm rõ. Qua đó, chị hướng dẫn mọi người chú ý nguồn phát hành, kiểm chứng thông tin và thận trọng trước khi bình luận, chia sẻ.

Đơn cử, trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhận phản ánh của đảng viên về những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến người ứng cử, H’Thuin đã kịp thời nhắc nhở trên nhóm Zalo chi bộ, đề nghị đảng viên kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ nội dung thiếu căn cứ.

Sau khi làng Sung Kép (cũ) và một phần làng Sung Le Kắt sáp nhập thành làng Sung Kép, số đảng viên của Chi bộ tăng từ 15 lên 55 người, chủ yếu là người Jrai. Quy mô địa bàn và số đảng viên tăng khiến việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi chặt chẽ hơn.

Chi bộ duy trì nhóm Zalo để cập nhật văn bản, thông tin chỉ đạo và những công việc cần triển khai. Thông qua các nhóm mạng xã hội của làng, Chi bộ còn chia sẻ thông tin chính thống, cảnh báo nội dung chưa được kiểm chứng, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Công tác tuyên truyền vì vậy không chỉ giới hạn trong các buổi sinh hoạt chi bộ mà còn được mở rộng đến cộng đồng.

Không chỉ ở làng Sung Kép, việc nâng cao ý thức tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng được các đảng viên ở thôn Mơ Lan chú trọng. Đảng viên Ksor Linh bày tỏ: “Mình đọc lướt, thấy cái đúng thì xem, cái chưa đúng thì lướt qua không xem, không vội chia sẻ những nội dung thiếu căn cứ.

Mình cũng thường xuyên nhắc nhở người thân trong gia đình, bà con trong làng cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, nhất là những lúc diễn ra các sự kiện lớn”.

Theo ông Hoàng Hữu Hùng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Phú Thiện), những bí thư chi bộ trẻ có lợi thế về sự năng động, nhiệt huyết và khả năng tiếp cận công nghệ.

Họ không chỉ sử dụng điện thoại thông minh, nền tảng số để tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ mà còn hỗ trợ đảng viên, người dân nâng cao kỹ năng số. Ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian trao đổi, tổng hợp, báo cáo tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công việc ở cơ sở.

Chuyển đổi số đang hỗ trợ các chi bộ đổi mới phương thức hoạt động nhưng công nghệ không thể thay thế sự sâu sát, lắng nghe và trách nhiệm của người đứng đầu. Nhiều vấn đề ở buôn làng vẫn đòi hỏi bí thư chi bộ trực tiếp đối thoại, kiên trì vận động và cùng người dân tháo gỡ từng vướng mắc.