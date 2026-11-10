Một trong những biểu hiện sinh động nhất của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân là hiệu quả của công tác dân vận. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có đường biên giới đất liền dài hơn 80 km, đường biên giới trên biển dài hơn 108 km, chiều dài bờ biển 134 km, với 22 xã, phường thuộc khu vực biên giới biển.

Địa bàn rộng lớn, trải dài từ biên giới đất liền đến biên giới biển, Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong 10 năm gần đây, Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai 22 mô hình dân vận thiết thực, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sinh kế và nâng cao dân trí cho người dân vùng biên so với khu vực đồng bằng.

Từ năm 2016 đến nay, chương trình đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã nhận đỡ đầu 278 lượt học sinh, hiện đang trực tiếp hỗ trợ 77 em, trong đó có cả học sinh nước bạn Campuchia.

Với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nguồn xã hội hóa, chương trình không chỉ giúp nhiều em vượt qua khó khăn, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới.

Trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ 855 hộ nghèo với 4.490 ngày công lao động, 49 phương tiện sinh kế, 3,8 tấn gạo và 850 suất quà, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Những kết quả đó đã góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời được Trung ương ghi nhận, tuyên dương trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2024.

Cùng với đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đã góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng đã xây dựng, sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Riêng năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ xóa 356 căn nhà tạm và xây dựng hơn 250 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Cuối năm 2025, lũ chồng bão đã làm hàng nghìn ngôi nhà của nhân dân đã bị đổ sập trước sức tàn phá của thiên tai. Khi lũ rút đi, bùn chưa kịp khô, bước chân từng đoàn quân khắp nơi đổ về tái thiết vùng bão lũ của tỉnh rầm rập ở khắp các xóm làng. Thời gian gấp rút, nhưng mệnh lệnh "không để người dân nào không có nhà ăn Tết" đã trở thành lời thề danh dự của mỗi người lính để giúp nhân dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Từ mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ nhanh chóng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai, chỉ trong ít tuần triển khai, hình hài của hàng trăm ngôi nhà của dân bão lũ đã mọc lên trên nền cũ bị đổ nát.

Trong đó, lực lượng Quân đội đã nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai xây dựng lại nhà ở. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện rõ trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân trong thời bình.

Nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng giữa các đơn vị, bảo đảm tổ chức lực lượng chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 cho hay: Ngay khi nhận lệnh, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cấp tốc hành quân về hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hỗ trợ để nhân dân kịp có nhà mới đón Tết. “Có lẽ từ rất lâu quân đội mới triển khai một cuộc điều động hành quân thần tốc với quân số lớn như vậy. Và hành trang người lính không phải súng đạn, mà là cuốc xẻng, cùng trái tim ấm nóng của Bộ đội Cụ Hồ hướng về bà con vùng thiên tai”, Thiếu tướng Long nói.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bộ đội có mặt tại từng hộ gia đình, cùng người dân dọn dẹp nền nhà, vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái. Công việc nặng nhọc, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng trên khuôn mặt người lính luôn hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, bền bỉ.

Trở về nhà khi nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) không tin vào mắt mình khi ngôi nhà của mình chỉ còn là đống gạch vụn. Chưa kịp nguôi ngoai, chỉ ít ngày sau đó, chồng bà Hồng qua đời, để lại nỗi đau chồng chất lên những mất mát vốn đã quá lớn.

Trong hoàn cảnh éo le ấy, bà Hồng gần như không còn điểm tựa. Vừa lo hậu sự cho chồng, vừa đối diện với việc không còn nơi ở. Chính trong thời điểm tưởng chừng bế tắc đó, lực lượng của Vùng 3 Hải quân đã trực tiếp về hỗ trợ gia đình bà xây dựng lại ngôi nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng tường, lợp mái, mà còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần để bà Hồng có thêm niềm tin để vượt qua mất mát, từng bước đứng vững sau biến cố liên tiếp. Nhắc về bộ đội và căn nhà mới đã xây lên mê lỡ, bà Hồng bùi ngùi nói:

Tại xã Tuy Phước, 16 ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn do bão lũ đang được các đơn vị thi công (quân đội đảm nhiệm thực hiện 11 căn) theo tiến độ đề ra. Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương chia sẻ: “Việc bộ đội hành quân về địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà đã thể hiện tinh thần “quân với dân một ý chí”, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất. Nhờ công sức của bộ đội nên từ đây, bà con sẽ an yên, sẽ sống một cuộc sống an toàn dưới ngôi nhà mà không còn lo bão tố như đã từng gánh chịu”.

Có những bước chân không vang lên trong tiếng nhạc hành khúc, nhưng in dấu sâu trên từng nền nhà mới dựng. Trong Chiến dịch Quang Trung, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia xây dựng lại 674 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn và sửa chữa 31.955 căn nhà bị hư hỏng nặng trên địa bàn tỉnh. Những bước chân âm thầm ấy chính là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hôm nay - luôn vì Nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Những bước chân âm thầm ấy chính là hình ảnh người lính hôm nay - làm việc vì dân, sống trong lòng dân và được dân gửi trọn niềm tin.

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều trẻ em phải chịu cảnh mồ côi, bất hạnh. Lực lượng vũ trang đã tích cực vào cuộc cùng các cấp, ngành để giúp các em cùng gia đình vơi đi nỗi đau và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp, gia cảnh của anh Tạ Công Thảo (hẻm 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam) rất éo le. Vợ mất vì dịch Covid-19, anh Thảo gánh cả trọng trách và công việc của một người mẹ trong gia đình để nuôi 3 con nhỏ. Nhìn cảnh 3 đứa trẻ mồ côi mẹ nheo nhóc, đứa lớn nhất mới 14 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chưa đầy 5 tuổi khiến ai cũng xót xa.

Nhắc về quá khứ, anh Thảo kể, trước đây mình làm tài xế, vợ ở nhà tần tảo nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng gia đình không khi nào thiếu vắng nụ cười. Thế nhưng, Covid-19 ập tới, vợ anh dương tính rồi qua đời ở tuổi 39 khi đang mang thai bé út gần 8 tháng.

“Hai đứa lớn cũng đã hiểu và biết chuyện mẹ mất. Trước khi ngủ, tối nào hai đứa cũng sà vào lòng tôi, nói mở cho con xem hình mẹ. Những lúc ấy, tôi càng thương các con. Mọi cảm xúc mình phải kiềm chế lại trước các con, mạnh mẽ để lo cho cuộc sống”, anh Thảo bùi ngùi nói.

Trước khó khăn của gia đình, các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã nhận đỡ đầu 3 con nhỏ của anh Thảo đến hết 18 tuổi.

Các con của anh Thảo nằm trong số 17 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng là đơn vị có số lượng nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 nhiều nhất Quân khu V.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khẳng định: Ngoài khoản hỗ trợ đỡ đầu ít nhất 1 triệu đồng/em/tháng, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ có các hoạt động đồng hành thiết thực cùng gia đình để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình cũng như cộng đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn của lực lượng vũ trang, góp phần tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Ở xã Ia Mơ, cuộc sống của hai anh em Siu Đươm (SN 2006) và Siu Nhăm (SN 2009) chênh vênh giữa những thiếu thốn và lo toan. Mồ côi cha mẹ, các em còn phải gánh thêm trách nhiệm nuôi cháu nhỏ - con của chị gái mất sớm vì bạo bệnh.

Tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên dù rất nỗ lực, hai anh em vẫn chưa thu được nhiều từ mảnh ruộng nhỏ và vài sào điều cha mẹ để lại. Rồi Bộ đội biên phòng đến. Họ đào mương dẫn nước về ruộng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cuộc sống của các em dần thay đổi.