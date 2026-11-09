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E-magazine Kỳ 1: Lòng dân quyết định niềm tin với Đảng

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh kiên cường giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước. Trong suốt chặng đường ấy, một quy luật mang tính tất yếu luôn được khẳng định: khi lòng dân thuận, đất nước hưng thịnh; khi lòng dân quy tụ, dân tộc tạo nên sức mạnh vô địch.

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ bản chất cách mạng và khoa học của mình là đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Lời dạy ấy không chỉ thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc mà còn là bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thế trận lòng dân” được hiểu là sự đồng thuận xã hội, niềm tin chính trị, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đây là thế trận đặc biệt, không được xây dựng bằng công trình vật chất hay vũ khí hiện đại, mà được hình thành từ niềm tin, sự đồng thuận và những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, chính lòng dân đã tạo nên hậu phương vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong công cuộc đổi mới, lòng dân tiếp tục trở thành động lực quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và mạng xã hội đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những vấn đề xã hội, những hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu sâu xa của chúng là làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

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Bởi vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” không chỉ là yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước mà còn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một khi lòng dân được củng cố, mọi âm mưu chống phá đều khó có thể thành công.

Niềm tin chính trị là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với mọi đảng cầm quyền. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tin của Nhân dân không chỉ là nguồn sức mạnh mà còn là thước đo khách quan phản ánh năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực tiễn gần một thế kỷ qua cho thấy, sở dĩ Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước là bởi Đảng luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Từ công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đến công tác chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mọi thành quả đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngược lại, những biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực sẽ làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Đây cũng là lý do Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.

Những năm gần đây, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của Nhân dân. Điều đó cho thấy khi Đảng kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thì niềm tin của Nhân dân tiếp tục được củng cố và nâng cao.

Có thể khẳng định rằng, niềm tin của Nhân dân chính là tài sản chính trị quý giá nhất của Đảng. Giữ vững và phát huy niềm tin ấy là điều kiện tiên quyết để Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Trong hệ thống chính trị nước ta, quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội còn là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ từ lâu đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng Nhân dân. Đó là những người lính luôn có mặt ở nơi khó khăn, gian khổ nhất; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ, dịch bệnh hay cứu hộ cứu nạn, quân đội luôn là lực lượng tiên phong. Từ những bản làng vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo, nơi đâu Nhân dân cần, nơi đó có bộ đội.

Chính từ những hành động cụ thể, thiết thực ấy, quân đội đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Đảng trong lòng Nhân dân. Mỗi việc làm vì dân không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tung tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thì vai trò của quân đội trong công tác dân vận càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thông qua hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền pháp luật, quân đội đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Đây chính là “lá chắn mềm” nhưng vô cùng hiệu quả trước các âm mưu chống phá về tư tưởng.

***

Trong mọi hoàn cảnh, lòng dân luôn là cội nguồn sức mạnh của Đảng, là nền tảng bảo đảm sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của đất nước. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc chính là xây dựng nền móng cho niềm tin xã hội, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và tạo nên sức đề kháng trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Để giữ vững niềm tin ấy, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; mỗi tổ chức Đảng cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu; mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội cần tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng với Nhân dân. Khi lòng dân đã vững, niềm tin với Đảng sẽ bền chặt; khi niềm tin được củng cố, đất nước sẽ có thêm động lực để vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

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