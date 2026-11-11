Emagazine

E-magazine Vững niềm tin với Đảng từ thế trận lòng dân - Kỳ cuối: Giữ vững lòng dân, củng cố niềm tin với Đảng

Lòng dân luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển của công nghệ số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ vững niềm tin xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bóp méo các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nhằm tạo tâm lý hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường khai thác những vụ việc tiêu cực, những hạn chế trong quản lý nhà nước hoặc những vấn đề xã hội nhạy cảm để quy chụp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu cuối cùng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng niềm tin của Nhân dân bằng những kết quả phát triển thực chất vẫn là giải pháp quan trọng và bền vững nhất.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Nếu trong thời chiến, người lính chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc thì trong thời bình, họ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Đây là cuộc đấu tranh không có khói lửa, không có chiến hào nhưng diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên không gian mạng và trong đời sống xã hội. Trên mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ quân đội không chỉ là người trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Xác định vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải thực hiện thường xuyên liên tục, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng trong toàn LLVT tỉnh. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã không ngừng đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng công tác này và đạt kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của Lực lượng 47 trong LLVT tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho Lực lượng 47 cấp mình sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đồng thời, lực lượng này cũng làm tốt công tác định hướng cho cán bộ, chiến sĩ khi có vụ việc phát sinh trên mạng xã hội; tương tác, chia sẻ, bình luận hàng trăm nghìn tin, bài tuyên truyền, đấu tranh; sưu tầm và tự viết hàng nghìn tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền tích cực trên internet, mạng xã hội...”.

Để thực hiện tốt phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tỉnh cũng đã xây dựng các trang và nhóm Facebook để chủ động đấu tranh trên không gian mạng. Từ đó, tích cực chia sẻ tin, bài về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới để góp phần nhân lên việc tốt, “đào thải” những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng của địa phương thường xuyên nắm chắc cơ sở, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị ổn định. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đối thoại dân chủ, duy trì nghiêm túc việc tổ chức Ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tăng sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

k3-a9.jpg

Ngoài ra, từ năm 2025 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút khoảng 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì nghiêm túc các mô hình “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”.

Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 20 buổi diễn đàn, tọa đàm pháp luật và 7 lượt kiểm tra tại 7 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng triển khai Đề án 1371 trong toàn lực lượng…

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, lòng dân không thể được xây dựng bằng những khẩu hiệu đơn thuần mà phải bằng những việc làm cụ thể, xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Muốn giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, trước hết cần chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh; bảo đảm công bằng xã hội; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò đội quân công tác, bám cơ sở, bám địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thông qua các hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động cụ thể.

Và từ đó cũng khẳng định rằng, khi lòng dân được chăm lo, niềm tin được củng cố và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch sẽ không thể làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng.

***

Từ thực tiễn lịch sử đến yêu cầu của thời kỳ mới, một chân lý vẫn vẹn nguyên giá trị: Lòng dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng và chế độ. Giữ vững niềm tin của Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc chính là xây dựng nền móng cho sự ổn định, phát triển và trường tồn của đất nước. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi niềm tin của Nhân dân tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó sẽ là sức mạnh vô địch giúp đất nước vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.

ten.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Chi bộ 9X ở buôn làng: Đảng tín, dân tin - Kỳ 2: Khi bí thư chi bộ bắt nhịp thời đại số

E-magazine Bí thư Chi bộ 9X ở buôn làng: Đảng tín, dân tin - Kỳ 2: Khi bí thư chi bộ bắt nhịp thời đại số

Emagazine

(GLO)- Không chỉ tạo dựng uy tín từ những việc làm cụ thể, các bí thư chi bộ trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai còn chủ động ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt Đảng, hỗ trợ đảng viên nâng cao kỹ năng số và nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Gia Lai - 40 năm đổi mới: Từ gian khó đến khát vọng vươn xa - Kỳ 3: Giữ vững vùng “phên giậu” trong thời kỳ đổi mới

E-magazine Kỳ 3: Giữ vững vùng “phên giậu” trong thời kỳ đổi mới

Emagazine

(GLO)- Qua 40 năm đổi mới, Gia Lai đã hình thành thế trận lòng dân vững chắc trên cả biên giới đất liền và biển, đảo. Đời sống người dân được nâng lên, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, lực lượng vũ trang bám dân, sát cơ sở; từ đó tạo nền tảng giữ vững chủ quyền, an ninh và ổn định vùng "phên giậu".

Gia Lai - 40 năm đổi mới: Từ gian khó đến khát vọng vươn xa - Kỳ 2: Đánh thức những nguồn lực mới

E-magazine Kỳ 2: Đánh thức những nguồn lực mới

Emagazine

(GLO)- Từ những trụ tiêu, vườn cà phê trên đất đỏ bazan đến nhà máy, cánh đồng điện gió hay các tuyến đường kết nối cao nguyên với biển, hành trình 40 năm đổi mới đang làm thay đổi cách Gia Lai khai thác và phát huy nguồn lực.

Hành trình của ký ức, trách nhiệm và nghĩa tình - Kỳ cuối: Tiếp nối hành trình tri ân

E-magazine Hành trình của ký ức, trách nhiệm và nghĩa tình - Kỳ cuối: Tiếp nối hành trình tri ân

Emagazine

(GLO)- Sau hơn nửa thế kỷ, có liệt sĩ đã được đón về quê hương, nhưng vẫn còn biết bao gia đình mỏi mòn chờ một lời hồi đáp. Từ những mẫu ADN, hồ sơ cũ và dấu tích chiến trường, Chiến dịch 500 ngày đêm đang tiếp nối hành trình tri ân, thắp lên hy vọng xác định danh tính, đưa các anh trở về...

Tạo động lực mới cho phát triển

E-magazine Tạo động lực mới cho phát triển

Emagazine

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, 30 nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Trong đó, 3 nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực có tính nền tảng gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

Emagazine

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

Emagazine

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

Emagazine

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Người trẻ vào rừng trồng lan

E-magazine Vào rừng trồng lan

Emagazine

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, anh Đinh Công Lương (SN 1992, ở xã Phú Thiện) duy trì thói quen vào rừng trồng lan. Ban đầu chỉ là những chuyến đi với vài người bạn có chung niềm yêu thích thiên nhiên, rồi dần anh kết nối thêm nhiều người tham gia.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

Emagazine

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

E-magazine Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

Emagazine

(GLO)- Muay là môn thể thao hiện đại được ưa chuộng ở nhiều nơi, trong đó có phố núi Pleiku. Những tín đồ của môn võ này vừa được đắm chìm trong những màn so găng gay cấn, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt của các võ sĩ hàng đầu quốc gia ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.