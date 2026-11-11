Lòng dân luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển của công nghệ số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ vững niềm tin xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bóp méo các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nhằm tạo tâm lý hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường khai thác những vụ việc tiêu cực, những hạn chế trong quản lý nhà nước hoặc những vấn đề xã hội nhạy cảm để quy chụp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu cuối cùng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng niềm tin của Nhân dân bằng những kết quả phát triển thực chất vẫn là giải pháp quan trọng và bền vững nhất.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Nếu trong thời chiến, người lính chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc thì trong thời bình, họ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Đây là cuộc đấu tranh không có khói lửa, không có chiến hào nhưng diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên không gian mạng và trong đời sống xã hội. Trên mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ quân đội không chỉ là người trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Xác định vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải thực hiện thường xuyên liên tục, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng trong toàn LLVT tỉnh. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã không ngừng đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng công tác này và đạt kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của Lực lượng 47 trong LLVT tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho Lực lượng 47 cấp mình sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đồng thời, lực lượng này cũng làm tốt công tác định hướng cho cán bộ, chiến sĩ khi có vụ việc phát sinh trên mạng xã hội; tương tác, chia sẻ, bình luận hàng trăm nghìn tin, bài tuyên truyền, đấu tranh; sưu tầm và tự viết hàng nghìn tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền tích cực trên internet, mạng xã hội...”.

Để thực hiện tốt phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tỉnh cũng đã xây dựng các trang và nhóm Facebook để chủ động đấu tranh trên không gian mạng. Từ đó, tích cực chia sẻ tin, bài về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới để góp phần nhân lên việc tốt, “đào thải” những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng của địa phương thường xuyên nắm chắc cơ sở, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị ổn định. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đối thoại dân chủ, duy trì nghiêm túc việc tổ chức Ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tăng sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ngoài ra, từ năm 2025 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút khoảng 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì nghiêm túc các mô hình “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”.

Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 20 buổi diễn đàn, tọa đàm pháp luật và 7 lượt kiểm tra tại 7 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng triển khai Đề án 1371 trong toàn lực lượng…

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, lòng dân không thể được xây dựng bằng những khẩu hiệu đơn thuần mà phải bằng những việc làm cụ thể, xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Muốn giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, trước hết cần chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh; bảo đảm công bằng xã hội; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò đội quân công tác, bám cơ sở, bám địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thông qua các hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động cụ thể.

Và từ đó cũng khẳng định rằng, khi lòng dân được chăm lo, niềm tin được củng cố và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch sẽ không thể làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng.

***

Từ thực tiễn lịch sử đến yêu cầu của thời kỳ mới, một chân lý vẫn vẹn nguyên giá trị: Lòng dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng và chế độ. Giữ vững niềm tin của Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc chính là xây dựng nền móng cho sự ổn định, phát triển và trường tồn của đất nước. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi niềm tin của Nhân dân tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó sẽ là sức mạnh vô địch giúp đất nước vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.