Theo TS. Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ phản ánh sự mở rộng không gian địa lý mà còn mở ra lợi thế phát triển khác biệt của Gia Lai.

Sự kết nối giữa cao nguyên, đồng bằng và biển tạo điều kiện hình thành những không gian, sản phẩm kinh tế liên vùng.

Với diện tích hơn 21.576 km², 134 km bờ biển, cao nguyên đất đỏ bazan và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai có điều kiện phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mới hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch cao cấp gắn với di sản - văn hóa - bản sắc địa phương. Ảnh: H.P

Trong khi đó, không gian biển, hệ thống cảng và kinh tế ven biển mở rộng khả năng kết nối với Tây Nguyên, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến logistics, xuất khẩu và dịch vụ.

Du lịch cũng có nhiều lợi thế khi hội tụ tài nguyên biển, rừng, cao nguyên cùng sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và miền đất Võ. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và các giá trị văn hóa - lịch sử khác cùng tạo cơ sở hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, có bản sắc cho tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số.

Hạ tầng không chỉ là giao thông mà còn bao gồm cơ sở lưu trú, dịch vụ, điểm đến, hạ tầng số, nguồn nhân lực và hệ sinh thái xanh. Khi hạ tầng đồng bộ, doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng đầu tư, hình thành sản phẩm và phát triển thị trường.

Từ đó, “Đại ngàn chạm biển xanh” có thể trở thành cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian phát triển: lấy kết nối làm động lực, hạ tầng làm nền tảng, doanh nghiệp làm lực lượng đầu tư; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức nâng cao năng suất.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng khẳng định: Để tạo nền tảng cho giai đoạn mới, Gia Lai đang xây dựng Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với không gian phát triển sau sáp nhập.

Tỉnh ưu tiên các công trình giao thông kết nối khu vực Bình Định - Gia Lai trước đây, nghiên cứu tuyến đường sắt kết nối cửa khẩu, cao nguyên với hệ thống cảng biển và đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh.

Đồng thời, tỉnh xác định 5 trụ cột phát triển gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Gia Lai đang có điều kiện mở rộng không gian phát triển, kết nối các nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. “Đại ngàn chạm biển xanh” vì thế không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn hướng tới biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh, hạ tầng thành lực kéo đầu tư và khát vọng tăng trưởng thành những công trình, dự án, sản phẩm cụ thể.

Không chờ khó khăn tìm đến mới tháo gỡ, không để những “điểm nghẽn” kéo dài thành lực cản phát triển, cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Từ những công trình trọng điểm đến từng dự án đầu tư, từ doanh nghiệp đến người dân, tinh thần xuyên suốt là sát cơ sở, lắng nghe, hành động và giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tinh thần ấy thể hiện qua việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc với cơ sở, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh hoàn thành sau nhiều năm gặp khó vì mặt bằng. Ảnh: Q.T

Dự án đường Nguyễn Văn Linh đi qua 2 phường Hội Phú và Diên Hồng là một minh chứng. Từng gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, dự án được Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp làm việc với chính quyền cơ sở, nắm bắt vướng mắc, xác định trách nhiệm và chỉ đạo tháo gỡ.

Nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị.

Ở xã Phù Mỹ Đông - nơi cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn, cách làm cũng tương tự. Cấp ủy, chính quyền trực tiếp gặp gỡ người dân, đối thoại, giải thích chính sách, phối hợp kiểm đếm, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Phúc cho biết: Địa phương thực hiện phương châm làm rõ, làm đúng và làm ngay từ cơ sở. Những vấn đề phát sinh được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Chính cách làm ấy đã tạo nên những kết quả cụ thể: hoàn thành mặt bằng phục vụ Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo; bàn giao diện tích phục vụ các dự án cấp nước ven biển, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 và tuyến ĐT 639.

Không chỉ ở các công trình cụ thể, tinh thần hành động còn được thể hiện qua việc đổi mới phương thức điều hành, tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Lần đầu tiên, UBND tỉnh mời doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng, 3 tháng cuối năm 2026.

Đây là dịp để địa phương thông tin định hướng phát triển, chia sẻ cơ hội đầu tư và trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc đánh giá cao tinh thần cầu thị, cởi mở của lãnh đạo tỉnh.

Còn ông Liu Bo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thịnh Phát Muyuan Gia Lai - khẳng định: Bên cạnh tiềm năng, lợi thế phát triển, tinh thần cầu thị, lắng nghe và sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp quyết định đầu tư, yên tâm triển khai dự án và gắn bó lâu dài với Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn luôn đặc biệt lưu ý các cấp, ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, hồ sơ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được lãnh đạo tỉnh khuyến khích chủ động góp ý, phản biện, đề xuất giải pháp thiết thực để cùng chính quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Từ việc tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đến mở rộng đối thoại với doanh nghiệp, Gia Lai đang hướng tới phương thức điều hành chủ động, thực chất, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai đang đứng trước không gian phát triển rộng lớn với nhiều cơ hội mới. Nhưng để biến cơ hội thành nguồn lực, nguồn lực thành dự án và dự án thành những giá trị cụ thể cho người dân, điều quan trọng là phải tiếp tục khơi thông những điểm nghẽn.

Và trong hành trình ấy, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương; sự năng động của doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân sẽ là những yếu tố cùng tạo nên sức mạnh phát triển.