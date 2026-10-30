Trong ngôi nhà truyền thống của làng Krông Hra (xã Đak Pơ), những giấy khen, cờ thi đua cùng hình ảnh đội cồng chiêng biểu diễn tại nhiều địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội, được lưu giữ trang trọng.

Giới thiệu từng hình ảnh, anh Đinh Văn Việt (SN 1990) - Bí thư Chi bộ, không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến những chuyến lưu diễn của đội cồng chiêng làng mình.

Gắn bó với hoạt động Đoàn từ năm 2014, anh Việt trưởng thành qua các phong trào thanh niên. Năm 2018, anh được kết nạp vào Đảng; năm 2022 được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đến năm 2025 đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ làng Krông Hra.

Sau khi làng Krông Hra (cũ) sáp nhập với làng Kleo Ktu từ ngày 1-7-2026 thành làng Krông Hra, anh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ làng mới với 33 đảng viên.

Điều khiến anh Việt vui hơn cả là ngày càng có nhiều thanh thiếu niên trong làng yêu thích, chủ động học đánh chiêng. Từ năm 2021 đến nay, anh đều đặn tổ chức các buổi truyền dạy cho lớp trẻ, trong đó có em Đinh Trụ (SN 2009). Được anh Việt hướng dẫn từ nhỏ, Trụ đã tham gia biểu diễn tại nhiều nơi, từ Gia Lai đến Hà Nội.

Không chỉ gìn giữ văn hóa truyền thống, anh Việt còn tập hợp thanh niên thành lập đội thợ xây dựng, nhận thi công nhà ở và các công trình dân dụng tại địa phương, các xã lân cận.

Đội thợ do anh làm nhóm trưởng hiện có khoảng 12-15 người, trong đó có 4 đảng viên, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho thanh niên. Các thành viên còn tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho những gia đình khó khăn trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Làng Krông Hra hiện còn 12 hộ nghèo. Anh Việt dự kiến cùng cấp ủy chi bộ bàn bạc, xây dựng nghị quyết với mục tiêu mỗi năm hỗ trợ 4 hộ thoát nghèo; đồng thời phối hợp huy động nguồn lực, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Từ hoạt động Đoàn đến vai trò Bí thư chi bộ, anh Việt từng bước khẳng định khả năng tập hợp thanh niên, đảng viên tham gia công việc chung. Gìn giữ tiếng chiêng, tạo việc làm và chăm lo đời sống người dân vừa là những phần việc cụ thể, vừa là môi trường để anh rèn luyện năng lực tổ chức, vận động và điều hành ở cơ sở.

Cũng trưởng thành từ những công việc gần dân, chị H’Tinh (SN 1990) từng chịu không ít áp lực khi đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ làng Ia Lang (phường Hội Phú).

Sinh ra và lớn lên tại làng Ia Lang, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, năm 2014, chị được phân công làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng (TP. Pleiku cũ). Năm 2022, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ làng.

Thời gian đầu, việc điều hành sinh hoạt chi bộ trước những đảng viên lớn tuổi, giàu kinh nghiệm khiến chị không khỏi bỡ ngỡ. Chị chủ động gặp gỡ các bí thư chi bộ tiền nhiệm, người có uy tín trong làng để học hỏi, đồng thời thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân.

Khi chị nhận nhiệm vụ năm 2022, làng Ia Lang còn 8 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Chị cùng cấp ủy, các đoàn thể vận động người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và tham gia Nông hội trồng rau sạch. Sau 2 năm, làng không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 2 hộ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, chị tích cực vận động bà con tham gia các lớp xóa mù chữ, học tin học; kết nối cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập. “H’Tinh vừa giỏi cái chữ, vừa là người có uy tín” - già làng Puih Chih nhận xét.

Việc phát triển đảng viên, tạo nguồn kế cận ở Ia Lang cho thấy vai trò của công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tố trẻ từ thực tiễn. Để cán bộ trẻ tiếp tục trưởng thành, cấp ủy cần có kế hoạch đào tạo, phân công nhiệm vụ phù hợp và tạo điều kiện để họ rèn luyện, nâng cao năng lực.

Theo bà Lê Thị Thủy - Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Đak Pơ), trong số 8 bí thư chi bộ ở làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có 5 người trẻ, trong đó 1 người thuộc thế hệ 9X. Đội ngũ này bước đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là trong tuyên truyền, vận động người dân.

Tuy vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động ở thôn, làng còn gặp khó khăn do chưa có quy định về một số chế độ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở khi tham gia tập huấn.

Địa phương vẫn chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ hằng năm, giúp đội ngũ này nâng cao kỹ năng điều hành và xử lý công việc ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, phát hiện người trẻ có năng lực mới là bước đầu; để họ trưởng thành cần quá trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, gắn với giao nhiệm vụ, tạo môi trường thử thách và đánh giá bằng kết quả thực hiện.

Ở góc độ công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đánh giá:

Theo ông Tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Để cụ thể hóa định hướng này, tỉnh quan tâm phát hiện những nhân tố trẻ có uy tín từ phong trào, hoạt động Đoàn và thực tiễn công tác tại thôn, làng; đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành, chuyển đổi số và tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, thử thách.

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Từ gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo sinh kế đến tháo gỡ việc khó ở thôn, làng… những bí thư chi bộ trẻ người dân tộc thiểu số đang khẳng định uy tín bằng hành động và kết quả thực tiễn.

Để những nhân tố này trở thành nguồn cán bộ kế cận, cấp ủy cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ phù hợp và đánh giá qua thực tiễn, tạo điều kiện để cán bộ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức, gắn bó với nhân dân và đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.