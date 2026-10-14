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E-magazine Trao truyền để giữ sắc nón ngựa Phú Gia

Nghề chằm nón ngựa Phú Gia đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ở xã Xuân An, hơn 100 hộ vẫn gắn bó với nghề, mỗi gia đình gìn giữ theo một cách riêng. Nhưng từ “biết làm” đến “làm đẹp” là cả một khoảng cách không hề nhỏ.

Lớp học năm nay vì thế không dành cho những người bắt đầu từ con số không. Các học viên đã có những năm tháng gắn bó với nghề và đang muốn học thêm để làm tốt hơn, đẹp hơn.

Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan sinh ra trong gia đình có 4 đời làm nón ngựa. Năm nay 79 tuổi, nhưng ông đã có gần 70 năm gắn bó với nghề nón. Ông truyền nghề theo cách cha ông đã truyền lại cho mình.

Cùng với đó, ông truyền đạt cách làm mới các hoa văn truyền thống như cổ đồ bát quái, long - lân - quy - phụng, đồng thời, phát triển thêm các hoa văn như hoa sen, hoa hồng… để phù hợp hơn với thị hiếu hiện nay.

Đã có vài chục năm gắn bó với nghề, có thể đảm nhận hầu hết các công đoạn để hoàn thiện một chiếc nón ngựa nhưng bà Huỳnh Thị Hồng (59 tuổi, ở thôn Xuân Quang) vẫn khiêm tốn cho biết:

Để có được điều đó, không chỉ cần có thêm những người biết làm nón, trân trọng vẻ đẹp của chiếc nón, mà còn cần những người thợ, những nghệ nhân yêu nghề, tha thiết với nghề. Và với những tình yêu nghề như ông Lan, bà Hồng và không ít người trẻ tuổi ở lớp con cháu, chúng ta có quyền tin ở tương lai của nghề.

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