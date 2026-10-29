Nhiều năm qua, gia đình anh Nay Men (buôn Phu Ama Nher 2 cũ, xã Ia Sao) nuôi nhốt đàn bò dưới gầm nhà sàn. Mỗi khi trời mưa, chất thải gia súc bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Dù đã chuẩn bị gỗ để chuyển chuồng bò ra xa khu vực nhà ở, nhưng anh Men vẫn chưa thể thực hiện do hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hộ cuối cùng chưa hoàn thành việc di dời chuồng trại tại buôn Phu Ama Nher 2. Trước đó, buôn có khoảng 130 hộ chăn nuôi heo, bò, gia cầm với chuồng trại chưa bảo đảm vệ sinh; nhiều chuồng nằm sát nhà ở. Trong đó, hơn 10 hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn.

Chị Ksor Huế (SN 1991), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phu Ama Nher 2 cùng cấp ủy đưa việc di dời chuồng trại ra xa nhà ở vào sinh hoạt chi bộ, bàn cách vận động người dân thực hiện chủ trương này.

Ban đầu, nhiều hộ phản đối vì đã quen với tập quán chăn nuôi cũ. Một số gia đình dù đồng tình nhưng lo lắng về chi phí xây dựng chuồng mới, thiếu đất hoặc chưa tìm được vị trí phù hợp.

Trước những vướng mắc đó, Chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng hộ, trực tiếp giải thích về vệ sinh môi trường, nguy cơ dịch bệnh và lợi ích của việc đưa chuồng trại ra xa nơi ở.

Với những trường hợp còn băn khoăn, Chi bộ tranh thủ sự hỗ trợ của già làng, người có uy tín và các đoàn thể. Nhờ kiên trì vận động, phần lớn hộ thuộc diện phải di dời tại Phu Ama Nher 2 trước đây đã thực hiện.

Tinh thần gương mẫu của đảng viên còn được thể hiện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầu năm 2025. Chỉ trong 15 ngày, chi bộ vận động người dân góp công xây mới 6 căn nhà, sửa chữa 1 căn, bình quân khoảng 40 ngày công mỗi căn, với sự tham gia của toàn bộ đảng viên.

Sau sáp nhập, chị tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ buôn Phu Ama Nher với 32 đảng viên. Trường hợp gia đình anh Nay Men, chị Huế cho rằng, khó khăn không nằm ở nhận thức mà chủ yếu do điều kiện kinh tế và diện tích đất ở chật hẹp, thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa.

Trước thực tế đó, chị Huế chủ động đề xuất địa phương có biện pháp hỗ trợ gia đình di dời chuồng trại, đồng thời kiến nghị xây dựng mương thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, góp phần giảm sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Theo chị, muốn tháo gỡ việc khó ở cơ sở, ngoài tuyên truyền, vận động, cần nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, xác định vướng mắc cụ thể để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Nếu việc di dời chuồng trại ở buôn Phu Ama Nher đòi hỏi sự kiên trì thay đổi tập quán thì tại thôn Ia Yeng (xã Phú Thiện), chị Ksor H’Doăi (SN 1992) - Bí thư Chi bộ - từng đối diện với những việc khó liên quan trực tiếp đến đất đai và phong tục.

Trước khi sáp nhập, chị H’Doăi là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Kte Nhỏ (xã Phú Thiện). Một trong những nhiệm vụ chị đảm nhận là vận động người dân hiến đất, tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông.

Chỉ trong gần 1 năm, 11 tuyến đường với tổng chiều dài gần 2 km được mở rộng từ 3 m lên 5,5 m. Việc mở đường ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.000 m² đất của 25 hộ dân, chưa kể hàng rào, cổng ngõ và các vật kiến trúc của hàng chục hộ khác.

Ban đầu, 5 hộ có diện tích bị ảnh hưởng lớn không đồng thuận; trong đó, 1 hộ phản ứng quyết liệt, yêu cầu bồi thường mới chấp nhận bàn giao mặt bằng.

Một việc khó khác là vận động người dân di dời hơn 100 phần mộ tại khu nhà mả gần làng đến khu nghĩa địa mới đã được địa phương quy hoạch. Chủ trương ban đầu gặp nhiều phản ứng do một số người lo việc di dời trái với phong tục lâu đời, ảnh hưởng đến người đã khuất.

Hiểu những băn khoăn ấy, chị H’Doăi trước tiên thuyết phục 4 hộ là người thân, họ hàng đồng ý di dời trước. Từ những trường hợp này, chị cùng các đoàn thể tiếp tục gặp gỡ, vận động những gia đình còn phân vân. Đến nay, hầu hết hộ dân có phần mộ cần di dời đã đồng thuận, chuẩn bị điều kiện để chuyển đến khu nghĩa địa mới.

Từng là giáo viên, chị Ksor H’Doăi được kết nạp vào Đảng năm 2021 và hơn 1 năm sau được giao nhiệm vụ đứng đầu chi bộ. Khi sinh hoạt cùng nhiều đảng viên lớn tuổi, chị chú trọng học hỏi, tranh thủ ý kiến của những người có kinh nghiệm và phát huy dân chủ trong chi bộ.

Sau khi buôn Plei Kte Nhỏ sáp nhập với thôn Plei Kram thành thôn Ia Yeng, chị H’Doăi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ với 34 đảng viên. Địa bàn mở rộng, những việc cần tháo gỡ cũng nhiều hơn.

Toàn thôn có khoảng 160 hộ chăn nuôi bò, heo, gia cầm gần nhà hoặc dưới gầm nhà sàn. Hiện vẫn còn gần 50 hộ chưa thực hiện di dời. Bí thư Chi bộ H’Doăi tiếp tục phân công đảng viên theo dõi từng hộ, nắm bắt khó khăn và dự kiến đưa nội dung này vào sinh hoạt chuyên đề để bàn giải pháp.

Từ di dời chuồng trại đến hiến đất mở đường, vận động di dời mồ mả, mỗi việc khó ở thôn, làng đều là phép thử đối với năng lực, uy tín của người đứng đầu chi bộ.

Qua những việc làm cụ thể, các bí thư trẻ từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với tổ chức Đảng.

Không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trước mắt, họ còn đang đứng trước một nhiệm vụ không kém phần quan trọng: gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới, phát triển trên chính quê hương mình.