Có những giá trị làm nên sự giàu có của một vùng đất không thể đo đếm bằng những con số tăng trưởng. Đó là chiều sâu lịch sử, là ký ức cộng đồng, là những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là tiếng nói, âm nhạc, nghệ thuật, là nhân cách và tâm hồn của con người.

Một vùng đất có thể phát triển nhanh nhờ nguồn lực đầu tư, hạ tầng và công nghệ. Nhưng để phát triển bền vững, để có bản sắc riêng và sức hấp dẫn lâu dài, vùng đất ấy cần một nền tảng sâu xa hơn: văn hóa.

Đối với Gia Lai hôm nay, khi không gian phát triển được mở rộng từ đại ngàn Tây Nguyên đến duyên hải miền Trung, câu chuyện văn hóa càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là sự hội tụ của hai vùng địa lý, mà còn là cuộc gặp gỡ của những dòng chảy lịch sử, những không gian di sản, những truyền thống và sắc thái văn hóa phong phú.

Từ tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, mái nhà rông vươn lên giữa buôn làng, đến tiếng trống trận Tây Sơn, đường quyền võ cổ truyền Bình Định, những làn điệu Tuồng, Bài chòi và dấu tích của nền văn minh Champa bên miền biển; tất cả cùng góp phần tạo nên một Gia Lai đa dạng, giàu chiều sâu và có bản sắc riêng.

Trong một thời gian dài, khi nói đến phát triển, chúng ta thường nghĩ trước hết đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, các công trình hạ tầng, những dự án đầu tư hay sự mở rộng của đô thị. Văn hóa đôi khi được nhìn nhận như một lĩnh vực cần được bảo tồn, chăm lo, đầu tư khi có điều kiện.

Nhưng một tư duy phát triển mới đòi hỏi phải đặt văn hóa vào đúng vị trí của nó.

Văn hóa không đứng ngoài kinh tế. Văn hóa định hình chất lượng phát triển kinh tế, tạo dựng niềm tin xã hội, nuôi dưỡng sức sáng tạo, hình thành bản lĩnh và nhân cách con người. Văn hóa làm nên sức hấp dẫn của một điểm đến, uy tín của một địa phương và sự khác biệt trong cạnh tranh.

Đối với Gia Lai, điều đó có nghĩa là phát triển văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc bảo vệ di tích, duy trì lễ hội hay tổ chức các chương trình nghệ thuật. Quan trọng hơn, phải làm cho văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống, trong giáo dục, trong quản trị, trong hoạt động kinh tế, trong cách ứng xử với thiên nhiên và giữa con người với con người.

Một địa phương giàu bản sắc không chỉ vì có nhiều di sản, mà bởi những giá trị di sản ấy tiếp tục được gìn giữ, thực hành, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Một địa phương đáng sống không chỉ bởi cảnh quan đẹp, mà còn bởi sự tử tế, lòng hiếu khách, tinh thần trách nhiệm và cách con người đối xử với nhau.

Và một địa phương phát triển bền vững không chỉ bởi những gì được xây dựng lên, mà còn bởi những giá trị được trân trọng, bảo vệ và trao truyền.

Gia Lai sở hữu một kho tàng di sản đặc sắc. Nhưng càng có nhiều di sản quý giá, chúng ta càng phải đối diện với một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để di sản tiếp tục sống, chứ không chỉ được lưu giữ?

Cồng chiêng Tây Nguyên là một ví dụ.

Giá trị của cồng chiêng không chỉ nằm ở những bộ chiêng cổ, những thanh âm độc đáo hay những màn trình diễn trên sân khấu. Sâu xa hơn, cồng chiêng gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng, nghi lễ, ký ức và mối quan hệ cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên.

Giữ gìn cồng chiêng vì thế không thể chỉ là bảo quản hiện vật hay tổ chức những đêm hội đông người. Đó còn là giữ gìn những bài chiêng cổ, không gian thực hành, kỹ năng chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và quan trọng nhất là những con người đang nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Khi người trẻ còn muốn học chiêng, khi tiếng chiêng vẫn vang lên trong đời sống cộng đồng, khi nghệ nhân được trân trọng và có điều kiện truyền dạy, khi buôn làng còn gìn giữ được không gian văn hóa của mình, khi ấy di sản mới thực sự có sức sống.

Cũng như vậy, võ cổ truyền Bình Định không chỉ là những bài quyền, thế võ hay các cuộc thi đấu. Đó còn là tinh thần thượng võ, đạo lý tôn sư trọng đạo, ý chí kiên cường và khí phách của một vùng đất gắn với phong trào Tây Sơn.

Bảo tồn võ cổ truyền không chỉ là giữ lại kỹ thuật, mà còn là nuôi dưỡng tinh thần võ đạo, phát triển hệ thống truyền dạy, xây dựng những thế hệ kế tục và đưa võ cổ truyền trở thành một giá trị đặc trưng trong giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu văn hóa quốc tế.

Tương tự, nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, các nghề thủ công truyền thống, lễ hội dân gian, di sản Champa và những giá trị lịch sử khác cần được bảo vệ bằng sự hiểu biết khoa học, bằng trách nhiệm với tính nguyên gốc, tính xác thực và bằng những phương thức phù hợp với đời sống đương đại.

Bảo tồn không đồng nghĩa với đóng kín di sản trước sự thay đổi. Nhưng sáng tạo cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện biến đổi, thương mại hóa hoặc tách di sản khỏi cộng đồng đã sản sinh và gìn giữ nó.

Giữ được cốt lõi để có thể sáng tạo; sáng tạo để di sản có thêm sức sống; và phát triển để cộng đồng có thêm điều kiện gìn giữ di sản. Đó phải là mối quan hệ hài hòa, là nguyên tắc xuyên suốt trong phát triển văn hóa Gia Lai.

Trong xu thế phát triển hiện nay, văn hóa ngày càng trở thành một nguồn lực kinh tế quan trọng. Những sản phẩm văn hóa độc đáo có thể tạo nên thương hiệu, thu hút du khách, thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế văn hóa và từng bước hình thành những ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với lợi thế riêng.

Một không gian trình diễn cồng chiêng được tổ chức đúng với đặc trưng văn hóa, có sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng, có thể trở thành trải nghiệm sâu sắc đối với du khách.

Một chương trình võ cổ truyền được xây dựng công phu, kết hợp lịch sử Tây Sơn, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động trải nghiệm, có thể tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc.

Những câu chuyện về di sản Champa, nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, lịch sử vùng đất, đời sống buôn làng, những sản vật của đại ngàn và miền biển hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, nghệ thuật đương đại, sản phẩm số và các hoạt động sáng tạo.

Ẩm thực cũng vậy. Một món ăn địa phương không chỉ mang giá trị dinh dưỡng hay thương mại, mà còn chứa đựng câu chuyện về đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất và bàn tay lao động của con người. Khi những câu chuyện ấy được kể một cách chân thực và hấp dẫn, nông sản và ẩm thực không còn chỉ là hàng hóa, mà còn trở thành một phần của thương hiệu văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế từ văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa mọi giá trị văn hóa.

Không phải nghi lễ nào cũng có thể đưa lên sân khấu. Không phải không gian thiêng nào cũng có thể trở thành điểm tham quan. Và không phải mọi di sản đều cần được đánh giá bằng doanh thu.

Giá trị kinh tế phải được tạo ra trên nền tảng tôn trọng giá trị văn hóa, tôn trọng cộng đồng và gìn giữ môi trường sống.

Đặc biệt, người dân và nghệ nhân không thể chỉ là những người biểu diễn phục vụ du lịch. Họ phải được tham gia quyết định, được hưởng lợi công bằng và có điều kiện tiếp tục thực hành văn hóa của chính mình.

Nói đến phát triển văn hóa, chúng ta thường nghĩ đến di sản, lễ hội, nghệ thuật hay các công trình văn hóa. Nhưng văn hóa trước hết phải được thể hiện trong con người.

Đó là lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi, thái độ tôn trọng sự khác biệt và khát vọng vươn lên.

Với Gia Lai, những phẩm chất mộc mạc, chân thành, hào sảng, nghĩa tình và hiếu khách của con người các vùng đất là một tài sản quý giá. Những phẩm chất ấy cần được trân trọng, bồi đắp và chuyển hóa thành những chuẩn mực ứng xử trong xã hội hiện đại.

Văn hóa phải có mặt trong từng trường học, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Văn hóa công vụ thể hiện ở tinh thần phục vụ, trách nhiệm, kỷ cương và sự tôn trọng người dân.

Văn hóa kinh doanh thể hiện ở chữ tín, sự minh bạch, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với cộng đồng.

Văn hóa du lịch không chỉ nằm ở các chương trình quảng bá hay những khẩu hiệu đẹp, mà thể hiện từ một con đường sạch, một điểm đến an toàn, một mức giá minh bạch, một nụ cười chân thành và sự sẵn lòng giúp đỡ du khách.

Văn hóa còn là thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên: biết bảo vệ rừng, gìn giữ nguồn nước, trân trọng cảnh quan, không đánh đổi môi trường và di sản lấy lợi ích ngắn hạn.

Một địa phương có thể thu hút du khách bằng cảnh đẹp và sự kiện, nhưng điều khiến họ muốn quay trở lại chính là chất lượng trải nghiệm, sự tử tế và tình cảm mà họ nhận được.

Vì vậy, xây dựng văn hóa Gia Lai phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong đời sống hằng ngày, chứ không chỉ từ những chương trình, đề án lớn.

Hội nhập không có nghĩa là làm cho văn hóa địa phương giống với văn hóa của những nơi khác. Ngược lại, trong một thế giới ngày càng kết nối, bản sắc riêng chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn.

Gia Lai có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế một không gian văn hóa độc đáo, nơi đại ngàn gặp biển xanh, nơi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên gặp tinh thần thượng võ Tây Sơn, nơi những lớp trầm tích lịch sử và văn hóa cùng hiện diện trong một không gian phát triển mới.

Nhưng để những giá trị ấy vươn xa, không thể chỉ dựa vào các chiến dịch quảng bá ngắn hạn.

Chúng ta cần những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, những sản phẩm văn hóa có chất lượng, những tác phẩm nghệ thuật có sức lay động và những trải nghiệm đủ chân thực để tạo dấu ấn lâu dài.

Công nghệ số mở ra cơ hội mới để lưu trữ, giới thiệu và sáng tạo từ di sản. Những tư liệu về bài chiêng cổ, nghệ nhân, võ đường, lễ hội, nghệ thuật truyền thống và lịch sử địa phương cần được ghi chép, số hóa, nghiên cứu và giới thiệu một cách có hệ thống, đồng thời bảo đảm quyền và sự đồng thuận của cộng đồng chủ thể.

Đặc biệt, cần khuyến khích thế hệ trẻ tham gia sáng tạo văn hóa. Người trẻ có thể tiếp cận di sản bằng âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, công nghệ và những hình thức biểu đạt mới. Nhưng sự sáng tạo ấy phải bắt đầu từ hiểu biết, tình yêu và thái độ tôn trọng cội nguồn.

Một bản nhạc đương đại có thể đối thoại với âm nhạc cồng chiêng. Một bộ phim có thể kể lại lịch sử Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh mới. Một sản phẩm thiết kế có thể lấy cảm hứng từ hoa văn truyền thống. Điều quan trọng là những sáng tạo đó không làm sai lệch giá trị nguyên bản, mà góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, điều quan trọng nhất là phải chuyển nhận thức thành hành động và kết quả cụ thể.

Trước hết, cần xác lập vị trí của văn hóa trong chiến lược phát triển chung của tỉnh. Mọi quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế, đô thị, du lịch và hạ tầng phải quan tâm đến yếu tố văn hóa, cảnh quan, môi trường và chất lượng sống của cộng đồng.

Đầu tư cho văn hóa không chỉ là đầu tư xây dựng thiết chế hay tổ chức sự kiện, mà còn là đầu tư cho con người, cho giáo dục, cho nghệ nhân, cho nghiên cứu, bảo tồn, sáng tạo và khả năng tiếp cận văn hóa của người dân.

Cần lựa chọn những giá trị đặc sắc nhất để tập trung nguồn lực, tạo ra những sản phẩm có chiều sâu và sức cạnh tranh, thay vì dàn trải hoặc chạy theo số lượng hoạt động.

Nhà nước cần giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế, bảo vệ di sản và tạo môi trường thuận lợi. Doanh nghiệp cần được khuyến khích đầu tư có trách nhiệm. Nghệ nhân, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và cộng đồng phải được tôn trọng, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng tạo.

Trên hết, phải khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho quê hương.

Bởi văn hóa không thể phát triển bền vững chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Văn hóa cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự hiểu biết, niềm tin và sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.

Gia Lai đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Không gian địa lý rộng mở, sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, tiềm năng kinh tế, du lịch và hợp tác quốc tế đang tạo ra những điều kiện thuận lợi để tỉnh vươn lên.

Nhưng giữa những chuyển động mạnh mẽ ấy, có một điều cần luôn được gìn giữ: bản sắc và chiều sâu văn hóa của vùng đất.

Chúng ta cần những con đường mới, những đô thị hiện đại, những dự án đầu tư lớn, những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhưng cũng cần những buôn làng còn tiếng chiêng, những nghệ nhân còn người kế tục, những võ đường còn lớp trẻ say mê tập luyện, những di tích được bảo vệ nghiêm cẩn, những giá trị truyền thống tiếp tục được trân trọng trong đời sống.

Phát triển không nên là sự lựa chọn giữa hiện đại và truyền thống. Điều chúng ta hướng tới là một Gia Lai hiện đại mà không đánh mất cội nguồn; năng động mà vẫn giữ được sự chân thành; hội nhập sâu rộng mà vẫn có bản sắc riêng.

Và có lẽ, thước đo sâu sắc nhất của sự phát triển không chỉ là hôm nay Gia Lai có thêm bao nhiêu công trình, bao nhiêu dự án hay đạt được tốc độ tăng trưởng như thế nào, mà còn là sau những đổi thay ấy, con người có hạnh phúc hơn không, cộng đồng có gắn bó hơn không, di sản có được gìn giữ tốt hơn không, và thế hệ mai sau có còn tự hào về những giá trị đã làm nên vùng đất này hay không.

Từ đại ngàn đến biển xanh, từ những thanh âm cồng chiêng đến hào khí Tây Sơn, từ chiều sâu di sản đến khát vọng sáng tạo của hôm nay, Gia Lai có đầy đủ những chất liệu quý giá để viết nên câu chuyện phát triển của riêng mình.