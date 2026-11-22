(GLO)- Sáng 22-11, Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn”, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Trưng bày giới thiệu 126 hình ảnh, được bố cục thành 4 chủ đề: “Dấu ấn giai đoạn một triều đại (1771 - 1778)”; “Không gian tưởng niệm danh nhân Tây Sơn”; “Di sản tư liệu về danh nhân Tây Sơn” và “Di sản trong đời sống đương đại - Di sản được bảo tồn, phát huy lan tỏa các giá trị”.

Không gian trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn” tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, người xem có dịp tìm hiểu về phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; hệ thống đền thờ, đình, miếu, lăng mộ, tượng đài tưởng niệm các nhân vật lịch sử; đồng thời tiếp cận những tư liệu quý như gia phả, sắc phong và nguồn tư liệu Hán Nôm đang được các dòng tộc, di tích lưu giữ.

Trưng bày cũng giới thiệu công tác bảo tồn, trùng tu di tích, các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội và giáo dục truyền thống, qua đó làm nổi bật sức sống của di sản Tây Sơn trong đời sống hôm nay.

Nhiều tư liệu quý liên quan đến danh nhân Tây Sơn được giới thiệu tại trưng bày, góp phần làm rõ giá trị di sản tư liệu được các dòng tộc, di tích lưu giữ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Điểm nhấn của không gian trưng bày là việc tích hợp mã QR, tạo thuận lợi cho khách tham quan chủ động tra cứu thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa thời Tây Sơn.

Trưng bày tích hợp mã QR, giúp khách tham quan thuận tiện tìm hiểu thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa thời Tây Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước đó, trưng bày chuyên đề đã được giới thiệu tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê) trong 2 ngày 15 và 16-11. Việc tiếp tục tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung từ ngày 22 đến 25-11 góp phần kết nối không gian di sản Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản dân tộc.