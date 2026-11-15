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Ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng và xoang làng Ơp

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(GLO)- Sáng 14-11, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng và xoang làng Ơp. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Câu lạc bộ (CLB) có 55 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên. Ông Rơ Mah Gân - người thực hành cồng chiêng tại làng Ơp được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB.

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Ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp. Ảnh: Bá Bính

Đây là câu lạc bộ văn hóa đầu tiên được thành lập sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn phường Pleiku. Việc thành lập CLB đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động văn hóa ở cơ sở, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

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CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp là CLB văn hóa đầu tiên được thành lập sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn phường. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku đề nghị Ban Chủ nhiệm và các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên; chú trọng truyền dạy cồng chiêng, xoang cho thanh thiếu niên, thế hệ trẻ. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa của làng Ơp nói riêng và phường Pleiku nói chung.

Lãnh đạo phường bày tỏ tin tưởng CLB sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo tồn, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng; đồng thời tạo tiền đề để địa phương tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình CLB văn hóa truyền thống tại các làng khác trên địa bàn.

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UBND phường Pleiku trao tặng trang phục biểu diễn, nhạc cụ hỗ trợ cho CLB. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, UBND phường Pleiku trao tặng trang phục biểu diễn, nhạc cụ hỗ trợ (chập chẹo, lục lạc), bộ loa di động và micro đeo tai phục vụ thuyết minh cho CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp.

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